La Junta mejora la ejecución presupuestaria en 2019 en 1.462 millones

La ejecución presupuestaria de 2019, el primer presupuesto del gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, ha mejorado en 1.462 millones respecto a 2018 y el gasto ejecutado se ha elevado a 31.082 millones, el 93,5 % del total previsto.



El anterior ejecutivo socialista ejecutó en 2018 el 92,8 % del presupuesto previsto frente al 93,5 % ejecutado por el nuevo gobierno andaluz en 2019, ejercicio en el que se presupuestaron un total de 36.395 millones de euros.



El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha ofrecido estos datos en comisión parlamentaria en la que ha hecho un balance positivo de la ejecución del primer presupuesto completo gestionado por el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, a pesar de que se empezó a aplicar en agosto al empezar el Ejecutivo su andadura en enero de 2019.



La recaudación por operaciones no financieras sumó 30.346 millones, 827 millones más que en 2018, y destaca el incremento del 3,5 % de lo recaudado por impuestos directos, indirectos y tasas hasta superar los 16.000 millones, ha destacado.



Sin embargo, se redujo un 1,8 % la recaudación por IVA en 2019 debido, según el conejero, al impago del Gobierno central de más de 530 millones por el mes 13 del IVA y, además, ha recordado que en 2019 se han perdido 200 millones de ingresos como consecuencia de que el Gobierno socialista anterior no ejecutó la políticas activas de empleo del año anterior.



Asimismo, ha cifrado el aumento de la ejecución de las inversiones en un 21,7 % al ejecutarse 434 millones más hasta contabilizar 2.433 millones.



El portavoz socialista, Antonio Ramírez de Arellano, ha constatado la "discordancia" en algunos datos aportados por el consejero con los ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y ha elevado a casi 5.000 millones la cantidad no ejecutada del presupuesto de gasto.



Además, ha minimizado el aumentado de la ejecución presupuestaria de cerca del uno por ciento respecto al presupuesto del anterior gobierno socialista.



Igualmente, ha puesto de manifiesto un "frenazo" en el reconocimiento de gastos en diciembre para poder cumplir con el objetivo de déficit, aunque ha dudado de que se cumpla, y ha alertado de que se crea una situación que "deja herido de muerte los presupuestos de 2020".



Ramírez de Arellano, que ha acusado al gobierno andaluz ha inflado los ingresos por la venta de patrimonio, ha censurado la ejecución de las inversiones porque se mezclan las reales con las transferencias de capital, que sí suben mientras que las primeras no, y la baja ejecución de los fondos Feder de casi el 50 %, entre otras partidas.



El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha exigido a la Junta que "no pierda ni un segundo más" y lleve a los tribunales la reclamación al Gobierno para que pague los más de 530 millones de IVA que "ha robado" a Andalucía.



El diputado de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, ha lamentado la continuidad en la ejecución presupuestaria a pesar de que fue "el gran caballo de batalle de este gobierno" y ha augurado un escenario de "desajuste de ingresos y gastos" que dificultad el cumplimiento del objetivo del déficit.



En representación de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha felicitado al consejero y a su equipo por la buena ejecución del presupuesto, a pesar de haber entrado en vigor en agosto, y ha valorado la gestión del ejecutivo del PP y Ciudadanos para lograr estos resultados.



El portavoz del PP en esta comisión parlamentaria Pablo Venzal se ha mostrado orgulloso del trabajo del Gobierno andaluz en materia presupuestaria porque "se han hecho bien los deberes y se han blindado los servicios públicos" recortando donde ha sido necesario y subiendo donde también lo era "a pesar de los palos en la rueda que se han encontrado".