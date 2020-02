Moreno: Andalucía no pagará "la factura" de negociar con Cataluña

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no tolerarán "ningún tipo de privilegio" hacia Cataluña en una relación de "bilateralidad" y ha garantizado que su Ejecutivo no permitirá que Andalucía pague "las facturas" de esa negociación "bilateral".



Ha avisado al presidente del Ejecutivo que Andalucía no va a estar "callada" mientras "privilegia a unos españoles sobre otros" y lo denunciará "desde el punto de vista político, social, y desde el punto de vista judicial llegado el caso".



"Nosotros como Gobierno andaluz nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas a esa actitud claramente irresponsable", ha dicho Moreno a los periodistas en el Parlamento autonómico.



El Gobierno andaluz se opondrá a cualquier privilegio para la comunidad catalana, ha afirmado Moreno, quien cree que se quiere "quebrar" el principio de igualdad en obligaciones y derechos de todos los españoles.



Ha exigido un trato "de igual a igual" con el resto de comunidades y ha cuestionado si Sánchez ha ido a Barcelona "a firmar los acuerdos con el independentismo" para que los paguen "otros", a lo que ha añadido: "No vamos a permitir que las facturas de las negociaciones con Cataluña las paguemos los andaluces".



Moreno considera que Sánchez "da oxígeno" al independentismo y que le ha regalado "unos gestos" y una foto "con todos los honores" que no se merecen, sobre todo un presidente como Quim Torra, "en tiempo de descuento, inhabilitado, que maltrata a España".



Ha preguntado si cuando Sánchez habla de que sólo con la ley no se puede resolver este "conflicto" se refiere a que está dispuesto a vulnerar la Constitución y ha cuestionado qué imagen está dando España a nivel internacional con esta reunión.



Moreno considera que es "todo un esperpento" y "un regalo de lujo" al independentismo por parte de quien hace unos meses en campaña electoral dijo que iba a "detener" al expresidente Carles Puigdemont para "ponerlo ante la justicia".



"No podíamos pensar que la dependencia del Gobierno del independentismo se iba a llegar a materializar de una manera tan explícita", ha indicado Moreno, quien ha lamentado "el silencio cómplice" que está manteniendo el PSOE andaluz.



La reacción de los socialistas andaluces, que han "enmudecido", hace año y medio hubiera sido "impensable", ya que habrían "bramado", según el presidente andaluz.



Moreno, que reclama una reunión con Sánchez, ha asegurado que Andalucía no quiere conflictos competenciales con el Gobierno, pero tampoco que utilicen sus recursos a través del Tribunal Constitucional para "limitar" su margen de acción, por ejemplo en el caso de la regularización de viviendas irregulares.



"No tenemos necesidad de mas competencias, sino que las que tenemos estén bien financiadas", ha agregado Moreno, quien ha vuelto a reclamar el pago de los 537 millones del IVA de 2017.



Asimismo, ha recordado que se ha hablado de una inyección económica en infraestructuras para Cataluña mientras en la Andalucía del interior hay una "parálisis" en el ferrocarril, que es "de segunda división", o está pendiente la línea Algeciras-Bobadilla.