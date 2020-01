Imbroda asegura ante Celaá que no habrá "pin parental" en Andalucía

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha afirmado este jueves delante de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que no se va a implantar en su comunidad el "pin parental" defendido por Vox ya que "no es necesario bajo ningún concepto".



Lo ha comentado Imbroda en la rueda de prensa conjunta que ha dado con Celaá en el Ministerio de Educación después de que la ministra haya empezado con Andalucía una ronda con las comunidades para abordar las líneas generales de su departamento.



"Me parece que debemos poner sentido común a esta demanda y hacer ver que no es necesario bajo ningún concepto", ha recalcado Imbroda al ser preguntado sobre si finalmente habrá permiso parental en su comunidad.



Ha asegurado que el sistema educativo andaluz ya tiene "cauces" para que las familias puedan "decidir libremente" esas actividades sobre las que habla Vox pues en los centros educativos existen planes consensuados por los Consejos Escolares donde están las familias.



Ha abogado por centrarnos más "en el respeto a la diversidad" y otros valores que emanan de la Constitución a la vez que se ha preguntado irónicamente si también "vamos a vetar internet, los móviles o la calle".



El debate sobre el permiso parental, a juicio de Imbroda, lo que hace es "empequeñecer" el debate educativo, es "estéril" y no lleva a "ningún sitio".



Ha recordado que en el año que lleva trabajando en una comunidad con más de 2 millones de alumnos y 150.000 profesionales solo ha habido una o dos quejas que se han solucionado a través de la inspección educativa o la delegación territorial.



No obstante, se ha mostrado abierto a mejorar y aumentar la transparencia de la inspección educativa.



Por su lado, Celaá ha reiterado que el Ministerio tiene "la obligación" de garantizar que se cumplan los derechos y libertades de todos pues el Gobierno es "garante" de "la legalidad" y de que no se vulnere.



Celaá e Imbroda han resaltado que el encuentro ha sido "cordial" y que han coincidido en la necesidad de abordar la etapa de 0 a 3 años, la Formación Profesional o el abandono educativo.



Sobre la reforma educativa del Gobierno, Imbroda ha dicho que lo están analizando y pondrán encima de la mesa aquellas cuestiones que consideren. Y ha instado asimismo por trabajar por un gran pacto educativo.



La ministra ha añadido por su parte que el proyecto de ley pasará en "breve" por el Consejo de Ministros para que se pueda comenzar su debate parlamentario.