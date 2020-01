Alertan de que el sistema de entradas no resuelve problema de Alhambra

Las agencias de viajes han advertido este jueves de que la nueva normativa de visita pública y comercialización de la Alhambra de Granada no solo no resuelve los problemas de este sector sino que además los empeora, de ahí que confíen en que esta pueda ser corregida antes de su publicación en el Boletín Oficial de Andalucía.



El presidente de la Asociación de Empresas de Mediación Turística, Juan Peláez, ha hecho estas declaraciones después de que el patronato que gestiona el monumento nazarí haya aprobado que, a partir del próximo 1 de marzo, desaparezca la reserva previa de agentes autorizados y establezca la venta de entradas libres a través de la compra directa.



De acuerdo a lo aprobado este miércoles por unanimidad del Patronato de la Alhambra y Generalife, el proceso de compra requerirá la nominación -entradas con nombre y apellido, como se hacía desde el año 2018-, y su abono íntegro en el momento, y eliminará así la reserva previa de los agentes.



En declaraciones a Efe, Peláez ha lamentado que, en la nueva normativa aprobada, el método de entradas nominativas siga sin contar con una tecnología que permita identificar a los visitantes de forma instantánea y justo antes de producirse la visita.



Según el representante del sector de las agencias, los plazos marcados a partir de ahora tampoco se adecuan a cómo funciona realmente el propio mercado turístico y el patronato seguirá careciendo de una oficina "ágil" para hacer tramitaciones y cambios.



El presidente del colectivo ha recordado que durante el proceso de reserva turística hay muchas circunstancias e imprevistos que pueden darse, y que los plazos fijados no se ajustan a esa realidad del sector.



Aunque Peláez ha admitido que no está en "total desacuerdo" con la nueva normativa y que hay un "fondo" que comparte con los gestores de la Alhambra, ha considerado igualmente que la fórmula anunciada tampoco favorecerá al destino Granada y a la pernoctación, dado que limita ese aspecto a un 12 % condicionado a acuerdos y convenios.



"Hay que premiar al que pernocte y a quien haga consumos en la ciudad", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que el nuevo sistema no conseguirá potenciar suficientemente el destino al que se puede causar un "daño bestial".



Una vez aprobada la nueva normativa, Peláez espera reunirse este viernes con los responsables de patronato e iniciar un proceso de diálogo que permitiera corregir determinados aspectos antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).



"Esperamos que la nueva dirección, que estaba de acuerdo con nosotros cuando estaba en la oposición, atienda nuestras peticiones", ha remarcado Peláez, quien ha lamentado que no se haya dado hasta ahora traslado al sector, teniendo además en cuenta que el pronunciamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía no era "vinculante".