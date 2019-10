Podemos se personará como acusación particular por la listeriosis

Podemos se personará como acusación particular en el caso de la listeriosis, por el que se encuentra en prisión provisional los responsables de la empresa Magrudis, según ha anunciado este miércoles la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Angela Aguilera.



"Ha habido una manifiesta irresponsabilidad por parte de una empresa que, aún a sabiendas de que había carne contaminada en el mercado, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para pararlo y tomar las medidas necesarias", ha denunciado en una rueda de prensa.



El mayor brote de listeriosis registrado en España hasta la fecha es responsable de la muerte de tres personas y de haber provocado siete abortos.





La dirección de Podemos Andalucía ha decidido personarse como acusación particular para "saber exactamente las responsabilidades en este caso" y, en paralelo, Adelante Andalucía, integrada por Podemos e Izquierda Unida, promoverá otras actuaciones en el Parlamento.En la rueda de prensa, Aguilera ha criticado que la Mesa del Parlamento, con los votos del PP y Ciudadanos, haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre la crisis de la listeriosis, al tiempo que ha asegurado que Adelante Andalucía no va a "cejar en el empeño" de que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, dimita."Las fuerzas que se dicen del cambio (PP y Cs) no quieren transparencia en las administraciones", ha espetado Aguilera, que ha agregado que "no es de recibo que un gobierno que habla de regeneración democrática impida que se conozcan en el Parlamento las actuaciones de la empresa, de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla".En este contexto, ha denunciado la "nefasta gestión" del Gobierno andaluz y ha insistido en que se tienen que "dirimir las responsabilidades políticas"."La gestión por parte de la Consejería de Salud ha estado claramente mediatizada por la improvisación, los bandazos", ha proseguido Aguilera, quien ha considerado que "no ha habido una administración solvente que dé seguridad a la salud pública".También ha criticado a Magrudis por haber "manchado un expediente honorable de muchas empresas".