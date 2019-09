Juan Marín: “Espero y deseo que no haya otras elecciones”

No rotundo a unas nuevas elecciones generales. El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró que no quiere que se repitan las elecciones generales, una vez que todo apunte a que PSOE y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo para formar Gobierno.

“Espero y deseo que no haya elecciones”, confesó Marín en el primer programa de la temporada de Acento Andaluz, presentado por el periodista Fernando Pérez Monguió en 7TV Andalucía. Marín echó un guiño al líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, por “hacer lo que tenía que hacer” cuando ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, abstenerse en una hipotética investidura a cambio de una serie de requisitos, que “el 90% de los españoles estaría de acuerdo”.

Y es que “Ciudadanos no quiere una repetición electoral” porque sería exclusivamente una “irresponsabilidad” de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. “Si Sánchez obliga al país a ir a unas elecciones será responsabilidad suya”, subrayó.

En caso de que el 10 de noviembre haya comicios, “Cs se presentaría a unas elecciones con un proyecto propio, no con estrategias conjuntas con otros partidos”, eludiendo así a una hipotética adhesión al programa España Suma, presentado por el PP.

Marín quiso dejar claro que “a Andalucía no le afectaría unas elecciones generales porque aquí no se está en clave electoral, sino de gestión. Andalucía va mejor y muestra de ello es que estamos provocando interés en inversores y estamos ingresando 250 millones de euros más de lo que el Gobierno tenía previsto”.

Respaldo a Jesús Aguirre

Por otro lado, cuestionado por periodistas, Marín dejó claro que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, “debe seguir en su puesto” pese a la crisis sanitaria por la listeria.