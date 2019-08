Retirados todos los productos de la empresa causante de la listeriosis

La Junta de Andalucía ha ordenado la paralización de la actividad y la retirada de todos los productos elaborados por la empresa sevillana Magrudis, cuya carne mechada de la marca "La Mechá" se ha identificado como el origen del brote de listeriosis del que ya se han confirmado 150 contagiados y un fallecido en España.



La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía "está muestreando otros productos diferentes" a la carne mechada también elaborados por Magrudis y ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla "que traslade al Ayuntamiento hispalense la necesidad de ampliar la alerta a todos estos productos", ha informado este miércoles un comunicado de la Junta.



La paralización de la actividad de la fábrica se ha adoptado "desde el punto de vista de la prevención", según ha explicado a la prensa el portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis sanitaria, José Miguel Cisneros.





Cisneros ha desligado esta medida de la posible aparición de nuevos productos contaminados y ha sostenido que la acumulación de listeria sólo se ha detectado en la carne mechada "La Mechá", cuya producción se paralizó el 15 de agosto.Ha insistido en que la listeriosis es una enfermedad de declaración obligatoria desde 2011, por lo que su detección y control están sometidos a procedimientos protocolizados, que la Junta de Andalucía está cumpliendo.El también director de la unidad de infecciosos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde más hospitalizados hay por el brote, ha reiterado su llamamiento a la tranquilidad de la población, a la que pedido que "nos ayude no bloqueando las urgencias"."Solamente tienen que ir al médico los pacientes que hayan consumido el producto identificado; los demás, que no tengan preocupación, porque no tienen listeria", ha apostillado.Cisneros ha rehuido opinar sobre las polémicas en relación a la gestión de este brote de listerioris por parte de la Junta y ha abogado por "un análisis sosegado" de esta crisis sanitaria cuando se conozcan todos los datos, porque, ha remarcado, "sería injustificable una situación de pánico", cuando se ha identificado el origen de la contaminación."Desde el punto de vista práctico, el objetivo está en no consumir la carne (contaminada) y en atender a los pacientes", ha apostillado.También ha aclarado que la listeria está presente en el uno por ciento de la población sin efectos patógenos y que "sólo produce enfermedad cuando un alimento se contamina y allí se reproduce y alcanza cantidades que sí constituyen una amenaza para la salud".