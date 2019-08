Maduro apela al fervor de sus seguidores frente al bloqueo de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apeló al fervor de sus seguidores más fieles en el marco de varias manifestaciones callejeras contra el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos decretado esta semana por el mandatario Donald Trump.



En una tarima en Caracas, frente a unos pocos miles de chavistas, Maduro les llamó a "parir" si fuera necesario frente a la sanción estadounidense que, advirtió, podría agravar la escasez de alimentos y medicinas que vive el país petrolero desde hace años.



"Estamos preparados para enfrentar esta batalla y para ganarla", insistió el gobernante en un acalorado discurso que ofreció al término de una marcha oficialista por la capital venezolana en la que, como de costumbre, reinó un ambiente festivo y de irrestricta solidaridad a la llamada revolución bolivariana.





El presidente pidió a sus seguidores trabajar para generar "propias riquezas" y de esa forma sortear los impedimentos financieros que Estados Unidos ha impuesto a los altos dirigentes del Gobierno venezolano y a la estatal petrolera Pdvsa, la principal fuente de ingresos del país.Aseguró que garantizará la importación de medicamentos a través de acuerdos con aliados como Rusia o China, y que con ayuda extranjera e incremento de la producción local el Ejecutivo cuidará que los alimentos lleguen a la población, especialmente a los más pobres.Los simpatizantes de Maduro caminaron con carteles que decían "No más Trump", el mismo lema que se apoderó de las redes sociales y que acuñó la "protesta mundial" contra el bloqueo convocada por Maduro para este sábado."Quiero conservar mi patria libre y soberana, y que ya está bueno con Trump, que saque sus manos y su bota imperial de Venezuela. Ya basta", manifestó a Efe la pensionista Mercedes de Véliz, de 65 años.La caraqueña, cartel en mano, dijo que Trump es un "pillo" (pícaro) que, sin embargo, no logrará sacar del poder a Maduro, a quien EE.UU. ve como un gobernante ilegítimo."Nosotros sí vamos a sacar este país adelante con nuestros esfuerzos, sí vamos a sembrar, vamos a trabajar", comentó la sexagenaria, a modo de respuesta ante el llamado hecho por Maduro, y emplazó al presidente a no flaquear ante la sanción estadounidense.Con el mismo ímpetu, el constituyente Luis Carrero denunció que Trump busca "crear condiciones para tumbar" a Maduro y para una posterior intervención militar en Venezuela.Pero, consideró el joven de 28 años, las sanciones están generando "mayor unidad" entre el Gobierno y los ciudadanos.Carrero, integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), señaló también que ese foro, no reconocido por numerosos países, contempla mecanismos "para poner en su lugar a quienes han traicionado a la patria" en alusión a opositores para quienes no descartó que terminen en prisión.Según Maduro, el bloqueo de Estados Unidos que entró en vigor el lunes fue un encargo hecho a Trump por parte del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.Fue una solicitud "de este bandido, de este gusano despreciable llamado Juan Guaidó. Gusano despreciable que actúa contra su patria, bandido despreciable", sostuvo.Dicho esto, los chavistas presentes empezaron a gritar "justicia" reiteradamente a lo que el gobernante venezolano respondió: "El tiempo de Dios es perfecto, todo tiene su hora en esta vida y la justicia a veces tarda pero llega"."Toda esta agresión económica contra las finanzas, el comercio, los alimentos y las medicinas (...), toda esta maldad, esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó, así lo denuncio ante el mundo", prosiguió.En la misma manifestación, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció que el Gobierno prevé reunir 13 millones de firmas en rechazo al bloqueo.El funcionario explicó que esperan recolectar las rúbricas hasta el 10 de septiembre para posteriormente llevarlas ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Indicó también que habrá recolección de firmas en "el mundo entero" y que todos estos apoyos irán a la ONU junto a una "carta de repudio al genocida, al racista, al xenófobo", en alusión al mandatario estadounidense.Maduro estampó su firma junto a su esposa, Cilia Flores, y aseguró que el chavismo ya había "empezado a recolectar millones" de apoyos.La Cancillería venezolana ha publicado decenas de mensajes que dan cuenta de actividades organizadas por las embajadas en apoyo a Maduro y en rechazo al bloqueo estadounidense.Estos respaldos también se han manifestado a través de mesas redondas y comunicados de organizaciones políticas afines al Gobierno venezolano.Además, varios dirigentes sociales y líderes políticos se han sumado a la "protesta mundial" como el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien compartió un texto de respaldo a Maduro, su aliado, y pidió a Estados Unidos tener sus "manos fuera de Venezuela".