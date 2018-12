Ni política, ni economía. Nos gusta leer sucesos y temas sociales

Mañana se acaba el 2018 y como es momento de hacer balance, en Andalucía Información hacemos el nuestro. Hemos querido conocer qué noticias han sido las más leídas durante los últimos doce meses.

Y por increíble que parezca y por mucho que hayamos tenido unas elecciones autonómicas históricas en Andalucía que supondrán un cambio en el Gobierno de la Junta tras casi 40 años, la política no aparece en el top ten de los artículos más leídos en nuestra web. Los sucesos y los temas sociales son los que han arrasado, un año más, entre nuestros lectores. Aprovecha, si no has leído alguna de ellas, para entrar en los links y echar una ojeada.

Arrasó, por goleada, una noticia publicada en el mes de junio titulada "Animales domésticos como terapia para pacientes de centros médicos", que informaba sobre el acuerdo del Hospital Puerta del Mar y el Colegio de Veterinarios de Cádiz para desarrollar un programa solidario de visitas animales a centros hospitalarios.

El segundo puesto del ránking lo ocupa una noticia mucho más trágica: "La madre de Antonio Ortega pide colaboración tras 52 días desaparecido". Recogía el llamamiento que hizo en marzo esta mujer de Torremolinos que a día de hoy continúa buscando a su hijo, desparecido en enero.

En tercer lugar, y continuamos con temas sociales, el huracán Leslie y su entrada en la península ibérica, atrajo la atención de nuestros lectores. "El huracán Leslie puede dirigirse hacia Cádiz más que a Canarias". La cercanía del huracán llamaba la atención de los lectores cuando se detallaba la entrada del huracán en las costas gaditanas. “Se espera que Leslie toque tierra por la zona de Lisboa, todavía con vientos de hasta fuerza 12, para posteriormente desplazarse hacia el nordeste perdiendo intensidad, entrando en territorio español durante la madrugada con intensidad de tormenta tropical”, decía la noticia.

"Reconocen a un policía de paisano y le mandan a la UCI de una paliza" se sitúa como la cuarta noticia más leída en nuestra web. Un terrible suceso ocurrido el pasado mes de mayo en Córdoba y que conmocionó a los internautas.

Y como a ninguno nos gusta que nos toquen el bolsilo, hubo una serie de noticias en octubre en las que se relataba la costumbre de los centros educativos de pedir folios, toallitas y otro tipo de materiales a los niños para llevar a las aulas. "Los padres tienen razón: los colegios no les pueden pedir material" gustó y se compartió tanto que situó a esta noticia en el quinto puesto de nuestro ranking.

Un horroroso atropello ocurrido en Jerez que generó mucha información colocó a dos noticias en el sexto y octavo puesto de nuestro top ten. "Muere atropellada una mujer de 28 años en el acceso de la AP-4" y "La fallecida en la autopista llegó al acceso sola y desorientada".

Las otras tres noticias que completan esta lista de las diez más leídas del año son:

- "Salud expedienta al inspector que le advirtió sobre iDental"

- "Los andaluces sacan las uñas ante un vídeo viral que los critica"

- "Policías de paisano multarán por tirar basura fuera de horario"

VIRUJI, NUESTRA WEB VIRAL

En lo que respecta Viruji, la web más gamberra de Andalucía Información y que recoge noticias virales, destacamos las dos más leídas de este 2018. "Una tal Carmen critica a los andaluces… y una cordobesa le calla la boca" se viralizó, igual que los vídeos de una señora que ponía a los andaluces de vuelta y media. Los comentarios en las redes sociales no tuvieron desperdicio.

El segundo "Viruji" más leído fue: "Sufre un infarto y su jefe le cambia la ropa para negar que fuese en horario laboral".

Tras este repasito a las noticias más leídas durante 2018 no nos queda más que desearos a todos que sigáis confiando en Andalucía Información a la hora de estar al día de la actualidad y prometeros que seguiremos trabajando duro para que el 2019 no sólo esté cargado de felicidad, sino también de información veraz e interesante.