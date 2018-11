Susana Díaz insta a pedir el voto en cada barrio y en cada casa

Susana Díaz ha instado este domingo a buscar el voto en cada barrio, en cada casa, "porque no podemos relajarnos" ante el "bloque de la derecha"."Cuando la derecha está rabiosa no tiene límites", ha dicho. Como cuando Alfonso Guerra advertía de la llegada de la "derechona".

Díaz promete contratar a 12.000 nuevos profesores en la legislatura, bonos de transporte para universitarios y asegurar por ley que el 75% de las ayudas a la dependencia será para las cuidadoras profesionales

La candidata socialista en las elecciones del 2-D dibujó un "retrato" de esta campaña electoral, en la que una "coalición de perdedores está pensando cómo unirse para detener al PSOE". "Sólo hay dos opciones", señaló. "O PSOE, para avanzar, o una coalición de partidos en negativo, que sólo deterioran la confianza de los ciudadanos".

Díaz, durante la campaña Susana a secas, aseguró que "en democracia, uno tiene derecho a reivindicar, pero no a encanallar la política" y bromeó con el título de una canción de Amaral para explicar cómo el resto de los partidos entienden esta campaña electoral. "Sin ti no soy nada, sin meterme contigo o con el PSOE no soy nada". Más tarde apelaría a Pimpinela para caricaturizar la ruptura de Cs con el PSOE. "Rivera le ha dicho a Marín que olvide mi cara".

Díaz ha ofrecido un mitin en este tercer día de campaña en Chiclana, donde la ha acompañado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha comprometido a "cumplir el Estatuto y, si la población representa el 17,8% de la población española, ésas serán las inversiones estatales para Andalucía".

La candidata socialista manifestó su temor a la derecha y el presidente del Gobierno culpó del crecimiento de la extrema derecha, representada por Vox, en España, "a la irresponsabilidad política de PP y Cs".

"El tren de las victorias socialistas tendrá su primera parada en Andalucía", dijo Sánchez. "Y en mayo, en las municipales, las siguientes", afirmó. "Todas las encuestas dan como vencedor al PSOE en Andalucía. Lo que no sabemos quién será el segundo, si el PP, Cs o Adelante Andalucía, se llama ¿no?", preguntó Sánchez a los asistentes al mitin. "Pero una cosa os digo: que nadie se quede en casa. Necesitamos una mayoría rotunda para que no haya bloqueos y para que Andalucía siga avanzando de la mano de Susana Díaz", cerró el acto Sánchez.

Antes, Díaz había asegurado que era "a primera vez que veo un partido que presenta a un candidato con derecho a devolución", en alusión a Juanma Moreno y el lema electoral del PP-A, "garantía de cambio", "y a otro candidato eclipsado por su jefe, que está peleándose con Casado por liderar la derecha en España", dijo Susana Díaz.

En su mitin, la presidenta y candidata del PSOE-A a la reelección, ha lanzado pocos mensajes nuevos. Volvió a criticar que el PP de Casado trate de convertir las elecciones andaluzas en la primera vuelta de unas elecciones generales, lo que consideró un nuevo insulto a Andalucía ("eso no lo haría en Galicia o Euskadi"), "cuando los andaluces están convocados a votar 48 horas antes del 4-D". Y defendió la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía, "que en sólo cinco meses le ha dado a esta tierra lo que Rajoy le negó cinco años".

Entre las promesas electorales, la ya conocida de la gratuidad de los libros de texto para los niños de entre 3 y 6 años, y avanzó que a lo largo de la nueva legislatura se contratará, si repite como presidenta de la Junta, a 12.000 nuevos profesores en la enseñanza pública. "Hemos superado los cien mil, pero vamos a contratar a 12.000 más para bajar las ratios", dijo Díaz.

También prometió "bonos para transporte" de los estudiantes universitarios, que, recordó, ya disfrutan de bonificaciones del 99% del precio de la matrícula, asegurar "por ley que el 75% de las ayudas que se den para la dependencia se destine a pagar a las cuidadoras profesionales", y una "conexión entre Ronda y la Sierra de Cádiz".