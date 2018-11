Marín eliminará fundaciones "fantasma" en 100 días si gobierna

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado que, en caso de gobernar tras las elecciones del 2 de diciembre, eliminará en los primeros cien días todas las fundaciones "fantasma" creadas por el PSOE.



Durante su intervención en un acto de su partido en Sevilla, Marín ha dicho que sólo tardará cien días en eliminar lo que ha denominado “fundaciones fantasma que el Partido Socialista ha creado durante 40 años”, para destinar el gasto que suponen en la actualidad “a la sanidad, educación y políticas sociales”.



“Somos gente a la que nos duelen nuestros hijos, nuestra familia, que no vamos a cambiar nuestro voto por sillones, sino por reformas y para mejorar la vida de los andaluces”, ha declarado Marín, para quien la opción de Ciudadanos es “votar a la política limpia, honesta, un proyecto para mejorar Andalucía”.



“Se les van a acabar esos chiringuitos, se les va a acabar vivir de los andaluces”, ha dicho dirigiéndose a los socialistas, a los que ha espetado: “Que aprendan a trabajar fuera de la política como hemos hechos nosotros toda nuestra vida”.



Juan Marín, que ha estado acompañado por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y por la portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha preguntado a los asistentes al mitin si "se imaginan cuatro años más con Susana Díaz de presidenta" y ha asegurado que "no hay ningún andaluz que si se acuesta y piensa en esto no tenga pesadillas esa noche".



"No se trata de 40 años de PSOE, se trata de 40 años haciendo lo mismo, el clientelismo, capitalismo de amiguetes, sencillamente para decirnos que no se podía hacer otra cosa, pero la resignación para nosotros no es una opción, y la gente va a ir a votar con ilusón, porque no estamos dispuestos a que nadie nos robe la esperanza", ha indicado Marín.