Andalucía espera que se facilite la competencia entre VTC y taxis

El consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, espera que el Gobierno proponga medidas para "facilitar" que el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) compitan y se complementen "de forma equilibrada".



A preguntas de los periodistas en Baeza (Jaén), López ha reconocido que no conoce el contenido del decreto aprobado hoy por el Gobierno para regular la actividad de los VTC y ha expresado su esperanza en que sea "una solución útil para buscar lo que en definitiva se pretende".



El problema, según el consejero andaluz, "es que los que tienen ahora una licencia de VTC pueden moverse por todo el territorio nacional y a ellos difícilmente se les puede restringir, sin indemnización, realizar el servicio en una parte del territorio nacional, incluida Barcelona".



"Esta es una competencia de la Administración general del Estado porque la comunidad autónoma y la Junta de Andalucía tienen competencia exclusiva en materias de transporte dentro del territorio de la comunidad, pero yo no puedo legislar y establecer normas que afecten a ciudadanos que teniendo una licencia se pueden mover por Galicia, Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha", ha añadido.



"Sí podíamos haber creado una VTC andaluza, licencias de vehículos de transporte alquilados con conductor para que se movieran solo en el territorio de Andalucía", ha señalado el consejero, que considera que eso "lo que hubiera hecho es acrecentar el problema, no reducirlo, por tanto no se nos ha ocurrido hacerlo".