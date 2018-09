Antonio Maíllo: "Susana Díaz es un obstáculo para los acuerdos"

El coordinador andaluz de IU y candidato a la vicepresidencia de la Junta por Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró este jueves que la derecha sólo gobernará en Andalucía si PP y Cs suman los 55 diputados que garantizan la mayoría absoluta. "Si no, no lo vamos a permitir", apuntó.

"La Ley de Igualdad que ha aprobado el Parlamento es un paná: mucha literatura progre, mucha palabrería guay y feminismo prêt-à-porter"

Pero igual de claro tiene que no va a gobernar con la actual presidenta. "Susana Díaz es un obstáculo para cualquier acuerdo", dijo Maíllo, invitado en el programa Acento Andaluz, de Ondaluz TV. "Susana Díaz miente y no tiene voluntad de cumplimiento de sus compromisos políticos. Eso es algo que nosotros ya hemos experimentado", afirmó Maíllo. "Su patrimonio es un patrimonio de incumplimientos".

Respecto a la legislatura y a los rumores sobre un posible adelanto electoral, el coordinador de IU señaló que está "políticamente agotada" y se mostró convencido de que la presidenta debería convocar ya las elecciones, porque "la agonía, intencionada, es absoluta".

El coordinador de IU se refirió, por otra parte, al PSOE andaluz, cuyo "ciclo está agotado tras 36 años en el Gobierno andaluz". "El PSOE, en caso de duda, siempre opta por la opción más conservadora", explicó Antonio Maíllo, que puso como ejemplo la aprobación, esta semana, de la Ley de Igualdad en el Parlamento de Andalucía, propuesta por el Gobierno, con el apoyo de PP y Cs. "Habrá que preguntarle por qué no ha conseguido el apoyo de Podemos y de IU", planteó Maíllo.

En este sentido, explicó que Podemos e IU no han apoyado el proyecto de ley, que es una reforma de la Ley aprobada en 2007, porque "no garantiza que se vaya a desarrollar y no contempla aspectos que consideramos importantes como la desaparición de la brecha salarial, por ejemplo". Así, añadió que la ley es, "como dicen en mi pueblo, un paná, mucha literatura progre, mucha palabrería guay y feminismo prêt-à-porter".