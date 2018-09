Joaquín Bellido, "para cambiar Andalucía con AxSí"

Carmen Sánchez, en representación de la Coordinadora Nacional de Andalucía Por Sí (AxSí), reunida a esta hora en Sevilla, ha informado de la ratificación de la candidatura presentada por Joaquín Bellido para las próximas elecciones andaluzas.

Sánchez explicó el proceso de primarias que ha seguido el partido de Andalucía del 6 al 9 de septiembre pasados. Al haberse registrado una sola candidatura, la Coordinadora Nacional ha procedido durante la mañana de hoy a su ratificación. Deberá ser aprobada por la Asamblea, siendo uno de los puntos del orden del día del Congreso Nacional que celebrará el próximo día 22 de septiembre en San Fernando.

“Joaquín Bellido es un joven normal que está cansado de la política de promesas y postureo. Es racional, tiene ideas, está preparado y sobre todo tiene claro cuáles son los problemas que sufrimos en Andalucía y cómo se deben resolver”, afirmó.

Carmen Sánchez dijo que “el mayor problema es que Andalucía no apuesta por sí misma. Si lo hace, podrá votar a un partido como es AxSí. Un partido que no tiene ‘tintes andalucistas’, es andalucista. Un partido que no tendrá el nombre se Andalucía por bandera solo en las elecciones andaluzas, lo haremos en todas porque somos el partido de Andalucía”.

“Nos comprometimos a trabajar para que los andaluces y las andaluzas dispusieran de una alternativa política propia, sin servidumbres, una herramienta útil y seguimos avanzando en todo el territorio. Porque nos merecemos que se solucionen nuestros problemas que siempre parecen pasar desapercibidos con polémicas estatales o partidistas. Así llevamos 40 años. 40 años de democracia, 40 años de ninguneo, 40 años de paro y de una economía en la que urge un cambio productivo”, declaró.

“Joaquín Bellido es un hombre comprometido, sin lastres, sin filtros. Es el candidato ideal para cambiar a Andalucía”, concluyó.