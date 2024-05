Frenar doce suicidios diarios en España precisa campañas como la del cinturón en el coche

Frenar la media de doce suicidios que a diario se registran en España obliga a un abordaje "en muchos frentes" pero sobre todo con recursos definidos y campañas de prevención como la que hace dos décadas se impulsó en las carreteras para que se usara el cinturón de seguridad en el coche.

Así lo ha asegurado el vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidiología, Jesús Mesones Peral, durante el EFE Fórum "El reto de la salud mental en la Comunitat Valenciana", que ha reunido a expertos para abordar un problema en crecimiento ya que, según el último informe del Sistema Nacional de Salud, el 37 por ciento de la población española sufre algún trastorno de salud mental.

“No vamos a arreglar el suicidio, que va a seguir ahí, pero igual esas doce familias de las personas que se suicidaron ayer", o las doce que estarán mañana velando a su familiar en un tanatorio, "pueden tener algún tipo de respuesta a todas las preguntas que se están haciendo”, ha destacado Mesones.

Durante el foro, que ha estado promovido por Johnson & Johnson con la colaboración de À Punt, Mesones ha reivindicado la necesidad de abordar “un tema incómodo que los medios que no saben cómo tratar” pero que necesita “responsabilidad” y “mesura”.

El también jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, que ha participado en una mesa redonda sobre el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación junto con el director general de la televisión autonómica À Punt, Alfred Costa, y Javier Álvarez, director del documental ’La palabra maldita’, ha dicho que hace falta mostrar "la magnitud del problema".

Los últimos datos publicados en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística muestran un total de 4.228 suicidios consumados en España, 223 más que en 2021. "Todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar afectados por un suicidio, porque por cada muerte consumada se producen entre 20 y 25 intentos", ha precisado Álvarez.

“Si constantemente salen noticias de los recursos que hay, de la magnitud del problema, de los teléfonos que hay, entonces la perspectiva cambia”, incide Mesones, que comenta que es necesario "dar voz a testimonios de gente que haya salido de esa situación".

Por ello, Mesones y Álvarez coinciden en la necesidad de no contar “cómo” se suicida un famoso, porque eso “estigmatiza y crea un ’efecto llamada’ entre los jóvenes”.

Alfred Costa ha indicado que la “espectacularización de cualquier evento en los medios tiene un seguimiento mayoritario, pero también un doble filo muy peligroso” y por ello insiste en la necesidad de poner “las luces largas” para “trabajar con mucha sensibilidad y, sobre todo, sin sensacionalismo”.

Así, invita a los ‘influencers’ a reflexionar sobre la importancia de que lleven a cabo una labor constructiva por la relevancia que han cobrado como transmisores de muchas noticias a una franja de edad fundamental, como los adolescentes, y evitar un ‘efecto llamada’.

Planes de prevención

Los fármacos también tienen su importancia en la prevención, sobre lo que Mesones apunta a que el suicidio "es multifactorial, ha existido desde siempre y seguirá existiendo”, pero reclama más y mejores planes de prevención que aborden este tema y que tengan un presupuesto "finalista”.

Por ello, compara estas campañas de prevención con las de la seguridad vial. "A principios de siglo morían más de 5.500 personas en las carreteras y desde entonces se ha invertido muchísimo dinero en campañas de prevención de accidentes, en los puntos negros, en anuncios… nadie se monta en el coche y no se pone el cinturón”.

Pero "no se ha hecho nada en campañas de prevención del suicidio", resalta Mesones.

Ganar tiempo, vital contra el suicidio

Álvarez incide en que deben "hablar" del suicidio, no solo los psiquiatras, sino todas las personas que sepan que un familiar puede estar pasando por una depresión o un momento complicado, porque "la persona que se suicida, el minuto anterior no estaba pensando en suicidarse".

"Por eso es vital ganar tiempo. Si esa idea se habla, desaparece aunque sea unos momentos", subrayan ambos expertos, aunque es el propio Mesones quien sostiene que no se pueden prevenir el cien por cien de los suicidios, pero hay que "intentar prevenir al menos el 20 %".

Álvarez señala que los mensajes de famosos que sí deben salir en los medios son las reflexiones en el sentido de "he pasado por un momento de depresión, he ido al psicólogo, al psiquiatra y me he tratado".

Eso ayuda a la gente "porque para aquellos que hayan pensado en quitarse la vida" ver que otros lo han superado es un mensaje muy positivo.

