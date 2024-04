Hamás dice que no cuenta con los 40 rehenes necesarios para firmar el alto al fuego

La organización islamista Hamás ha comunicado a los negociadores de un alto el fuego con Israel que actualmente no puede identificar y localizar a los 40 rehenes israelíes necesarios para un intercambio por presos palestinos, según informó la cadena CNN.



El mensaje de Hamas, del que una fuente oficial israelí y otra relacionada con las negociaciones informaron a la cadena televisiva de noticias, hace temer que pueda haber más rehenes muertos de los que se conoce públicamente.



CNN, que no identifica sus fuentes, recuerda que el marco establecido por los negociadores para lograr un alto el fuego en Gaza impone una pausa de seis semanas en los combates por parte de Israel y la liberación por parte de Hamás de 40 rehenes, incluidas todas las mujeres, así como hombres enfermos y ancianos.



A cambio, cientos de prisioneros palestinos serían liberados de las cárceles israelíes.



Hamás ha dicho a los mediadores internacionales -entre los que se incluyen Catar y Egipto- que no tiene en su poder a esos 40 rehenes vivos que cumplan los criterios para su liberación, dijeron ambas fuentes a la CNN.



Las investigaciones realizadas por la cadena estadounidense sobre la situación de los secuestrados también sugieren que hay menos de 40 rehenes vivos que cumplen con los criterios propuestos en las negociaciones.



Y dado que Hamás parece incapaz de llegar entregar a los 40 secuestrados que se le pide, Israel ha presionado para que la organización islamista complete la liberación inicial con rehenes varones más jóvenes, incluidos soldados, dijo el funcionario israelí.



Se cree que la mayoría de los casi 100 rehenes que siguen con vida son soldados varones del Ejército israelí o hombres en edad de reserva militar.



Se espera que Hamás intente utilizarlos en fases posteriores para tratar de negociar concesiones más significativas, incluidos más prisioneros de alto nivel y un fin permanente de la guerra.

