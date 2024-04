Pekín acusa a EE.UU. y a Japón de "difamar y atacar a China" en su reunión en Washington

Pekín acusó este jueves a Estados Unidos y a Japón de "difamar y atacar a China" durante la reunión que mantuvieron en Washington el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro nipón, Fumio Kishida, que anunciaron la mayor remodelación de la alianza militar entre los dos países en 65 años.



"Estados Unidos y Japón han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de China. Han difamado y atacado a China en cuestiones marítimas y sobre Taiwán, interfiriendo gravemente en los asuntos internos de China", afirmó la portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa.



La portavoz añadió que las relaciones entre Estados Unidos y Japón "no deben apuntar a otros países ni dañar los intereses de otros o socavar la paz y la estabilidad regionales".



La reestructuración del comando militar estadounidense en Japón supone la mayor actualización de la alianza de seguridad entre Tokio y Washington desde que entrara en vigor en 1960 el tratado de defensa mutua, y se produce en un momento en el que ambos países buscan hacer frente al auge de China.



"China se opone firmemente a quienes se aferran a la mentalidad de la Guerra Fría o a palabras y hechos que únicamente crean e intensifican los conflictos y dañan la seguridad y los intereses estratégicos de otros países", aseveró.



En su reunión, Biden y Kishida enfatizaron que su posición sobre Taiwán permanece "sin cambios" y reiteraron "la importancia de mantener la paz y la estabilidad a través del Estrecho como un elemento indispensable de la seguridad y la prosperidad globales".



Mao respondió hoy que "Taiwán es puramente un asunto interno de China" que "no permite ninguna interferencia de fuerzas externas".



"Instamos a Estados Unidos a que ponga en la práctica el compromiso del presidente Biden de que no apoyará la 'independencia' de la isla", señaló.



Por otra parte, Biden, Kishida y el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., protagonizarán este jueves una cumbre trilateral que estará centrada en las disputas territoriales en el mar de China Meridional.



Pekín se disputa territorios de estas aguas, claves para el comercio mundial y ricas en recursos, con países como Malasia, Filipinas y Vietnam, y las tensiones han aumentado recientemente, sobre todo con Manila.



Según Mao, las actividades de China en dicho mar "cumplen plenamente el derecho internacional" y son "irreprochables".



"China está dispuesta a seguir manejando adecuadamente los asuntos relacionados a través del diálogo y la consulta. Al mismo tiempo, la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China son inviolables", recalcó.



Según la portavoz, Estados Unidos y Japón "distorsionan los hechos" y "violan gravemente el derecho internacional", lo que las convierte en "las verdaderas amenazas a la paz y la estabilidad regionales".



"China siempre ha sido un defensor de la paz mundial y un contribuyente al desarrollo global. Pero China nunca permitirá que ningún país interfiera en sus asuntos internos, dañe sus intereses o difame su imagen", zanjó.



Sobre la posible inclusión de Japón en la Alianza de defensa de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia (Aukus), Mao ya manifestó el miércoles que China se opone a toda medida "que aumente el riesgo de proliferación nuclear y exacerbe la carrera armamentista en Asia-Pacífico".

