España inicia el camino a la Eurocopa con un festín ante Bélgica

El periplo de la selección española por la fase de clasificación hacia la Eurocopa 2025 estuvo acompañada de un festín goleador, arrollador, de la mano de Salma Paralluelo que protagonizó una estupenda exhibición anotadora con un 'hat trick' en una hora que plasmó la gran distancia entre la campeona del mundo y el combinado belga, superado desde el principio hasta el final.



Los recientes éxitos de la 'roja' han asentado el convencimiento de las futbolistas de Montse Tomé imparables ante cualquier adversario, especialmente cuando hay algo en juego, con un objetivo claro. Es el caso de este trayecto hacia la fase final del torneo continental que comparte, además de con las belgas, con la República Checa y Dinamarca. España quiere el billete directo.



En media hora solventó el compromiso el conjunto español al que solo la falta de acierto en momentos determinados aparta de marcadores abultados, de llamativas goleadas. Eso salvó a Bélgica, dirigida por Kris Van Der Haegen que apenas inquietó a la portera Misa, una de las tres novedades del once de España respecto al que ganó a Francia en la Liga de Naciones. La guardameta ocupó el lugar de Cata Coll. También contaron Tere Abelleira y Alexia Putellas sustitutas de Laia Codina y Aitana Bonmatí, ausentes por lesión.



No notó el conjunto de Tomé las bajas, especialmente la del Balón de Oro Aitana Bonma porque arrinconó al equipo belga desde el principio. Abrió el marcador a los nueve minutos en un córner que sacó Tere Abelleira, que cabeceó la capitana Irene Paredes y que después rebotó en una defensa. Lo recogió al final Jenni Hermoso y terminó en las botas de Salma Paralluelo que culminó la jugada con un disparo que alcanzó la red.



Seis más tarde llegó el segundo. Lo firmó Jennifer Hermoso que tiró, de primeras, un centro desde la línea de fondo de Atheniea del Castillo. La jugadora de Tigres pudo hacer otro. Lo tuvo a tiro, en un mano a mano contra la portera. Pero lanzó la pelota por encima del larguero.



Repitió Salma Paralluelo que hizo el tercero a la media hora. Recibió un pase filtrado de Alexia y tras sortear a dos rivales, no perdonó.



Bélgica encontró el alivio en el intermedio pero su pesadilla continuó desde el inicio de la reanudación. Porque a los dos minutos de la vuelta de vestuarios llegó el cuarto. En una buena jugada que acabó con un pase de Athenea del Castillo hacia el área donde estaba Salma Paralluelo que batió otra vez, sola, en el área pequeña, a Lisa Lichtfus.



Tomé afrontaba la segunda parte con dos novedades. Sheila García y María Mendez entraron al campo y fuera quedaron Olga Carmona y Laia Alexandri. No se notó.



La seleccionadora española frenó la racha de Paralluelo a la hora de juego cuando la retiró del campo para dar minutos a Esther González. Al mismo tiempo, Fiamma Iannuzzi tuvo su tiempo, media hora, al ocupar el lugar de Jenni Hermoso.



Aún así, los cambios en uno y otro equipo no provocaron relajación en el conjunto español que agrandó su registro. Fue precisamente Esther González la que amplió la cuenta. Hizo el quinto. Solo tuvo que empujar el balón a la red a un pase desde la derecha, otra vez, de Athenea del Castillo.



El sexto fue de Sheila García. Tras un saque de esquina y el despeje de Tine de Caigny. Sheila recogió de cabeza dentro del área el rechace y acertó al enviar el balón fuera del alcance de Lisa Lichtfus, fuera de sitio. Y el séptimo, que cerró la goleada, lo firmó Esther González, al que se le había anulado un tanto antes, de primeras, en el punto de penalti, a pase de Athenea del Castillo que rubricó su tercera asistencia.



-- Ficha técnica:



0 - Bélgica: Lisa Lichtfus; Sarah Wijnants, Tine De Caigny, Amber Tysiak (Valesca Ampoorter, m.72), Sari Kees, Laura Deloose (Davina Philtjens, m.72); Kassandra Missipo, Justine Vanhaeverma, Feli Delacauw (Jassina Blom, m.59); Jill Janssens (Marie Detruyer, m.59) y Tessa Wullaert.



Seleccionador: Kris Van Der Haegen.



7 - España: Misa Rodríguez; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Alexandri (María Méndez, m.46), Olga Carmona (Sheila García, m.46); Tere Abelleira, Alexia Putellas (Maite Oroz, m.71), Jenni Hermoso; Athenea del Castillo, Salma Paralluelo y Mariona Caldentey.



Seleccionadora: Montse Tomé.



Goles: 0-1, m.8: Salma Paralluelo; 0-2, m.16: Jennifer Hermoso; 0-3, m.30: Salma Paralluelo; 0-4, m.47: Salma Paralluelo; 0-5, m.64: Esther González; 0-6, m.85; Sheila García; 0-7, m.90: Esther González.



Árbitra: Katalin Kulcsár (HUN). Mostró tarjeta amarilla a Laia Aleixandri y Teresa Abelleira, de España.



Incidencias: encuentro de la primera jornada del Grupo A2 de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025 disputado en el estadio Den Dreef (Lovaina).

