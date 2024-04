La Junta insiste en que no tiene "nada que ocultar" en relación con Rubiales y La Cartuja

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha insistido este jueves en que la Junta "no tiene nada que ocultar" en relación con los contratos que firmó con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la etapa de Luis Rubiales como presidente para la celebración de finales de la Copa del Rey y partidos de la Selección en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.



Así lo ha asegurado después de que dicho estadio se haya visto salpicado en la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en busca de contratos posiblemente irregulares en la etapa de Rubiales al frente de la RFEF por las obras de remodelación para albergar partidos de la Eurocopa 2020 y las finales de Copa del Rey desde ese año a 2024.



En un acto en Málaga, Sanz ha asegurado que el Gobierno andaluz "actúa con transparencia y ha ofrecido toda la información" que le han solicitado los cuerpos de seguridad y el juzgado que investiga el caso.



"La Junta de Andalucía no tiene nada que ocultar, todo es transparente", ha subrayado el consejero, que ha apuntado que toda la información que se les ha solicitado estaba, además, en el Portal de Transparencia.



"Por lo tanto, actuamos con transparencia y colaboramos con la justicia en todo aquello que se requiera", ha incidido Sanz, antes de recordar que "la investigación judicial no va sobre la Junta de Andalucía, sino sobre las actividades de la federación".



Luis Rubiales aseguró este miércoles que "nunca" ha amañado un contrato y dijo que no tiene "nada que ver" con la constructora Gruconsa, de la que la UCO calcula que entre 2019 y 2023 facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.

