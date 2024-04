Turull ve el 12M como un "dilema" entre "Puigdemont o Sánchez, no Puigdemont o Illa"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha afirmado este jueves que las elecciones del 12 de mayo serán un "dilema" entre el expresidente catalán y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no entre Puigdemont y el líder del PSC, Salvador Illa.



En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Turull ha subrayado que el 12M se disputarán "muchas encrucijadas", y una de las principales será "si en Cataluña gobierna y decide un gobierno presidido por el presidente Puigdemont, o nos gobierna el PSOE".



"Estas elecciones del 12M van de que decidamos o decidan por nosotros", ha resumido el secretario general de JxCat, que ha enfatizado que la principal disputa será entre Puigdemont y Sánchez, relegando a Illa.



En este sentido, ha remarcado que Salvador Illa "ejercerá de delegado del Gobierno, hará lo que le dejen hacer" porque "no ha hecho nada ni ha defendido nada por iniciativa propia que pueda molestar al PSOE, y no cambiará ahora".



Turull ha repasado la oposición del líder del PSC al traspaso del Aeropuerto de Barcelona, a la amnistía -en la anterior legislatura- o a una "financiación justa" para Cataluña y ha indicado que "solo dice que sí cuando el PSOE de la necesidad hace virtud".



"Hay que apartar cualquier riesgo de que haya un Govern resignado, alineado con los intereses de los partidos que gobiernan en Madrid", ha subrayado.



En un discurso duro contra el Ejecutivo de Pere Aragonès, Turull ha instado a sacar a Cataluña del "amodorramiento institucional" y la "letargia", ha pedido un Govern "con menos marketing y postureo" y ha cargado contra el "estéril conformismo dialogante".



En este sentido, ha defendido la "firmeza y determinación" de Junts en la negociación con el Estado, subrayando que los posconvergentes "no deben nada" al PSOE.



"Cuando una fuerza política tiene que relacionarse con el Estado desde una posición de dependencia orgánica y política, como es el caso del PSC o del PP, o desde una deuda concreta o una adhesión en bloque ideológico, como puede ser el caso de ERC, los resultados son siempre los mismos, el grado de compromiso de los gobiernos españoles con Cataluña cae en picado", ha argumentado.



Turull ha defendido la necesidad de un Govern "que trabaje desde el primer día por la unidad" del independentismo y que "prepare una estrategia compartida" para "culminar el trabajo", a la vez que ha abogado por un Ejecutivo que se preocupe por gestionar las políticas públicas "con ambición".



Al respecto, ha alabado el liderazgo de Puigdemont y su actitud de "no doblegarse ante las adversidades" y ha llamado a los no independentistas "hartos" de Rodalies o del modelo de financiación a votar también al candidato de Junts para conseguir mejoras en estos ámbitos.



"Invito a los no independentistas a votar al presidente Puigdemont porque es la garantía para recuperar la mejor Cataluña. La misma actitud que ha liderado el presidente Puigdemont en su resiliencia y resistencia, lo hará con cualquier tema, por los derechos y libertades fundamentales, pero también por Rodalies o las inversiones del Estado", ha argumentado.



El acto ha contado con la presencia del expresidente Artur Mas, la presidenta del Parlament, Anna Erra, los exconsellers Josep Rull o Elsa Artadi, entre otros miembros destacados de Junts, así como dirigentes de ERC y líderes de patronales y sindicatos.

