Más de 200.000 personas piden en Londres un alto el fuego en Gaza

Más de 200.000 personas, según la organización, participaron este sábado en una manifestación en el Reino Unido en petición de un alto el fuego inmediato en Gaza, la undécima protesta de este tipo en la capital británica desde el inicio del actual conflicto el pasado octubre.



'Judíos contra el genocidio', 'Dejen de armar a Israel' o 'Alto el fuego ahora' fueron algunos de los eslóganes que se esgrimieron durante la protesta, organizada conjuntamente por la Campaña de Solidaridad Palestina, Alto a la Guerra y la Campaña por el Desarme Nuclear.



Al fin de la manifestación, en la que participaron gente de todas las edades y familias, pronunciaron discursos el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn y el actor británico-egipcio Khalid Abdalla, que interpretó a Dodi Al Fayed en 'The Crown'.



Corbyn criticó a los Gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y otros países por continuar con el "espantoso comercio de armas con Israel" y dijo que lo que se está viendo en tiempo real en la televisión global es "la destrucción sin sentido de la vida en Gaza".



Abdalla explicó por su parte que asistía a la protesta con sus hijos y dijo que sueña con un mundo en el que ya no haya que pedir el fin de la ocupación en Palestina. "No podemos permitir que esto continúe durante otra generación", afirmó.



Si bien la marcha entre las plazas Russell y Trafalgar del centro londinense transcurrió de manera pacífica, la Policía detuvo a un hombre por solicitar apoyo para una organización proscrita en este país, indicaron las autoridades.



Aunque no se precisaron detalles, podría tratarse de Hamás, cuyo brazo armado está ilegalizado en territorio británico desde 2001.



La protesta se celebró en el Día de la Tierra, significativo para los árabes de Israel y los palestinos, el cual, según los organizadores, conmemora los hechos del 30 de marzo de 1976, cuando seis palestinos murieron a manos del Estado de Israel al protestar contra la usurpación de su territorio.

