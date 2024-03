Alcaraz impone en Miami y Sabalenka dice adiós

El español Carlos Alcaraz se estrenó este sábado en el Miami Open con un recital impecable ante su compatriota Roberto Carballés mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ha pasado una semana muy complicada por la muerte de un exnovio, cayó en segunda ronda contra la ucraniana Anhelina Kalinina.



La lluvia que complicó muchísimo el desarrollo de la jornada del viernes también hizo acto de presencia este sábado en las primeras horas, pero posteriormente el torneo de Miami pudo recuperar gran parte del terreno perdido.



Con su segundo Indian Wells consecutivo ya en el bolsillo, Alcaraz (n.2) no dio opción a su compatriota Roberto Carballés (n.64) y cerró su debut por la vía rápida por 6-2 y 6-1 en una hora y 25 minutos.



En la tercera ronda le espera el francés Gael Monfils (n.47), que remontó al australiano Jordan Thompson (34).



Hubo cara y cruz en los otros dos representantes españoles, ya que Alejandro Davidovich (n.28) ganó a Juncheng Shang (n.124) y se medirá a continuación a un rival complicado como el noruego Casper Ruud (n.8).



La mala noticia la dejó Roberto Bautista (n.100), que no pudo con el estadounidense Sebastian Korda (n.29).



En cuanto a los tenistas latinos, el argentino Francisco Cerúndolo (n.21) venció en tres sets al austriaco Sebastian Ofner (n.40). Su próximo contrincante será el ruso Karen Khachanov (n.16).



El chileno Nicolás Jarry (n.23) pasó un calvario ante el británico Jack Draper (n.42) pero finalmente logró el triunfo después de tres horas y 37 minutos y de salvar dos bolas de partido.



Jarry se enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild (n.76), que dio la campanada eliminando al estadounidense Taylor Fritz (n.13).



En cambio, el argentino Tomas Etcheverry (n.30) fue eliminado por el escocés Andy Murray (n.62) y tampoco avanzó su compatriota Sebastián Báez (n.19), que cayó ante el alemán Dominik Koepfer (n.50).



Además de la derrota de Fritz también llamó la atención la eliminación del griego Stefanos Tsitsipas (n.11) a manos del canadiense Denis Shapovalov (n.126).



Sí avanzaron aspirantes destacados en este Masters 1.000 como el italiano Jannik Sinner (n.3), el ruso Daniil Medvedev (n.4) o el alemán Alexander Zverev (n.5).



En el cuadro femenino, Sabalenka (n.2) no pudo con Kalinina (n.36) y terminó rompiendo la raqueta tras la derrota.



La número 1 de la WTA, la polaca Iga Swiatek, sí se sacó el billete para la siguiente ronda junto a otras tenistas destacadas como la kazaja Elena Rybakina (n.4) o la griega Maria Sakkari (n.9).



Además de Sabalenka también dijeron adiós otros nombres importantes del circuito como la tunecina Ons Jabeur (n.6) o la letona Jelena Ostapenko (n.10).

