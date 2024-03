El eurodiputado Miguel Urbán carga contra Milei por cuestionar la memoria histórica

El eurodiputado español Miguel Urbán considera que el Gobierno de Argentina, encabezado por el ultraliberal Javier Milei, y otros Ejecutivos ultraderechistas del mundo buscan cuestionar las políticas de memoria histórica para que no se pueda "encender en la lectura del pasado la llama de la lucha del presente".



"Es un rasgo común y un ataque deliberado a lo que serían los fundamentos democráticos", asegura en una entrevista con EFE en Buenos Aires este miembro del Parlamento Europeo desde 2015, figura central de la organización política Anticapitalistas -que se integró en Podemos desde su fundación hasta 2020-, y autor del ensayo 'Trumpismos'.



Urbán, hijo de un militante comunista torturado durante la dictadura franquista (1939-1975) por el policía Antonio González Pacheco, más conocido como 'Billy el Niño', se encuentra en la capital argentina para, entre otros motivos, acompañar a otras víctimas agrupadas bajo la denominada 'querella argentina' contra los crímenes del franquismo.



Además, este domingo participará de la movilización que tendrá lugar en Buenos Aires en el marco del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983), en el aniversario del golpe de Estado que derrocó a los poderes democráticos del país suramericano.



El Gobierno de Milei -y particularmente la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con vínculos familiares con los militares y acusada de ‘negacionismo’ de los crímenes de la dictadura por asociaciones que defienden los derechos humanos en Argentina- se ha mostrado equidistante con esta simbólica jornada.



"Evidentemente estamos asistiendo a un cuestionamiento de la memoria como cuestionamiento de la democracia", plantea Urbán, que considera que este tipo de políticas son las mismas que utilizan otros líderes ultraderechistas del mundo, como el portugués André Ventura, líder del partido Chega!, o el español Santiago Abascal, presidente de Vox.



Urbán atribuye esta tendencia al "elemento de la batalla cultural", argüido habitualmente por los líderes reaccionarios para situarse "contra la 'derechita cobarde' que no cuestiona la 'dictadura progre'".



El eurodiputado piensa que Milei no es más que "la declinación argentina de esta ola reaccionaria global" que describe en su último libro y que presentó este viernes en Buenos Aires.



"Estos fenómenos parten de comerse el espacio político de la derecha internacional (…) Milei no podría haber sido presidente si no hubiera conseguido que la derecha prefiera apoyarle antes a él que a un 'tío de derechas' como Sergio Massa (el candidato presidencial del peronismo en los comicios de 2023)", matiza el europarlamentario.



Urbán considera que "la misma radicalización" motivó que destacados líderes conservadores -entre ellos, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy (2011-2018)- pidiesen el voto para el ultraderechista Milei en las últimas elecciones argentinas.



"(El fenómeno de la extrema derecha) no es un sarampión europeo", advierte Urbán, que tilda de "periférica" la importancia de las habilidades comunicativas de los líderes ultraderechistas o de cuestiones como el auge de la desinformación.



"No podríamos entender esta ola reaccionaria global sin entender que nos encontramos ante una auténtica crisis de régimen del capitalismo; una crisis fruto de la combinación de la crisis de gobernanza neoliberal (…) y, por otra parte, de la crisis ecológica y del cambio climático que constituyen una suerte de 'cancelación del futuro'", detalla Urbán.



Ante la zozobra del presente, el eurodiputado, que participó en el movimiento 15-M (o 'de los indignados') en España en 2011, opina que la extrema derecha propone un imaginario del pasado "conocido y que da seguridades".



"Es una cuestión de pasión y no de razón", apunta Urbán.



En este sentido, el eurodiputado cree que las posiciones neoliberales a ultranza de Milei son más difíciles de "inocular" que las del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, caracterizadas por su dureza en el accionar policial contra las violentas pandillas del país centroamericano.

