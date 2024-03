Bastianini doblega a Miller y Marc Márquez por solo una décima de segundo

El italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), el español Alonso López (Boscoscuro) y el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) han sido los encargados de marcar el ritmo en sus respectivas categorías durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimao.



Bastianini lideró la sesión de MotoGP, que registró una serie de caídas casi al final de la misma, todas sin consecuencias y entre ellas la del ocho veces campeón del mundo de motociclismo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), con Alonso López dominando en Moto2 y David Alonso haciendo lo propio en la más pequeña de las categorías de Moto3.



Cuatro pilotos españoles, Marc Márquez, Jorge Martín, Maverick Viñales y Alex Rins entraron en la segunda clasificación directa junto a Bastianini y Miller, además del campeón del mundo de MotoGP en 2021, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y los italianos Marco Bezzecchi y Francesco 'Pecco' Bagnaia, sobre sendas Ducati Desmosedici.



Las dos Yamaha oficiales, las de Fabio Quartararo y Alex Rins, consiguieron el objetivo de entrar en la segunda clasificación.



No lo hicieron, entrar en esa segunda clasificación, por muy poco, el campeón del mundo de Moto2, el español Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), Alex Márquez, Aleix Espargaró, Joan Mir (Honda RC 213 V), Johann Zarco (Honda RC 213 V), Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) o el italiano Luca Marini, entre otros.



En el momento de apretar, al final de la tanda, comenzaron a producirse los primeros errores, uno de ellos protagonizado por el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), que se fue al suelo en la curva ocho cuando era undécimo y poco después también acabó igual Marc Márquez, en la curva cinco, y Luca Marini (Honda RC 213 V), en el mismo punto que su compatriota 'Morbido'.



Pero no fueron los únicos en probar la dureza del asfalto portugués, pues minutos antes habían acabado de la misma manera, en distintos puntos del circuito, los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que no lograron su objetivo de entrar en la segunda clasificación directa.



El español Alonso López (Boscoscuro) continúa mandando, tras su victoria en Catar, aunque fuese por apenas 13 milésimas de segundo de adelanto sobre el mejor de sus rivales el primer día de Portugal.



López paró el crono en 1:42.362, con Aron Canet (Kalex), al que se le sigue resistiendo su primera victoria en Moto2, a escasamente 13 milésimas de segundo, y ya con casi tres décimas de segundo de diferencia respecto del estadounidense Joe Roberts (Kalex), el tercero en discordia de este primer día por tierras portuguesas.



El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) fue el dominador de la jornada en Moto3, una categoría que disputó a una sola tanda de entrenamientos al encontrarse por la mañana la pista en muy malas condiciones y verse obligada la organización a cancelar esa sesión.



Alonso marcó un mejor tiempo de 1:46.202, con el que superó por apenas 37 milésimas de segundo al australiano Joel Kelso (KTM) y ya en casi seis décimas al italiano Matteo Bertelle (Honda).



El dominio de David Alonso resultó incuestionable, a pesar de la proximidad de sus rivales, con el español José Antonio Rueda (KTM) en la cuarta plaza por delante de los italianos Riccardo Rossi (KTM) y Filippo Farioli (Honda).

