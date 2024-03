Moreno: "He trasladado al papa la pasión religiosa andaluza y le he invitado a venir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue recibido este jueves en el Vaticano por el papa Francisco, al que le trasladó una invitación para visitar la región andaluza, destacando la "tradición y pasión religiosa" de la comunidad.



"Ha sido un día muy especial, muy singular por poder tener esta audiencia con Su Santidad el papa", declaró Moreno a los medios españoles en la plaza de San Pedro tras el encuentro con Francisco, que duró "45 o 50 minutos".



"Hemos hablado de muchas cosas. La primera, le he trasladado una invitación a venir a Andalucía porque es la región de Europa donde más cofradías y hermandades hay con esa pasión religiosa. Le hemos destacado esa pasión religiosa y esas tradiciones que hay en Andalucía", desveló el mandatario.



Moreno explicó que la posible visita del papa "evidentemente dependerá de su agenda, pero le ha gustado la invitación" a una comunidad autónoma por la que Francisco se mostró muy interesado.



El presidente andaluz explicó que habían hablado también de migración, así como "de la falta de natalidad, del cambio climático, que también le preocupa bastante a Su Santidad, y de las políticas que se están haciendo en Europa y de las que estamos haciendo en concreto en Andalucía".



"Me ha preguntado por la situación de Andalucía, en qué estamos trabajando; qué es lo que estamos aportando; de cuál es la situación social, económica, política... lo he visto muy conocedor de la situación de Europa, de Andalucía, preocupado por los problemas actuales, por la paz, por la migración y por el cambio climático", dijo.



"Tenemos muchos motivos para recibirlo con gratitud y con alegría. Y desde luego eso sería nuestro deseo y el deseo que me han trasladado a mí distintas entidades, distintas hermandades, distintas cofradías de distintos colectivos para que se lo trasladara también a su Santidad", añadió.



Moreno destacó también el buen estado de salud del pontífice, al que vio "bien de salud y con un buen sentido del humor. Ha contado algún que otro chiste... lo he visto bastante vitalista y bastante alegre, algo que me ha generado satisfacción", comentó.



"Su Santidad ha estado atento, muy agradable y muy receptivo a todo lo que le hemos estado hablando", añadió.



Entre esos temas que compartió con Francisco, Moreno destacó "la migración que vive también Andalucía y que vive Europa", así como de las "posibles soluciones que hay" al respecto.



"Le preocupa mucho la situación de la migración que hay en Europa, de cómo se puede solucionar ese problema. Hemos estado hablando de la solución en origen, de cómo dar oportunidades para que esas personas puedan desarrollarse", apuntó.



"Ha sido una conversación que me ha sorprendido porque ha sido más larga de lo que yo en principio esperaba y que eso significa que ha habido un momento muy agradable, muy receptivo", señaló.



Además, Moreno comentó en su encuentro con Francisco la "polarización política que vive Europa" y añadió: "Hemos coincidido en que la falta de acuerdo no es precisamente la mejor receta para que avance la sociedad".



Moreno regaló al papa un busto de un cristo 'sindónico', del escultor sevillano Juan Manuel Miñarro; un cáliz de cerámica elaborado en el Centro Ocupacional Javier Peña de Almería, de personas con discapacidad intelectual, e incienso cofrade, una mezcla elaborada especialmente para esta visita, para la que se ha usado piel de naranja amarga, azahar, jazmín, pétalos de rosa, vainilla y canela, entre otros componentes. El objetivo es compartir con el papa uno de los signos más característicos de la Semana Santa andaluza.



Una rama de un olivo plantado en la Alhambra de Granada (por Bono, el cantante de U2), como símbolo de la paz y del encuentro entre culturas y religiones; y bizcochos marroquíes de Écija elaborados por las religiosas del Monasterio de la Purísima Concepción de Osuna, serán otros regalos, han sido otros de los obsequio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es