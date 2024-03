Courtois se rompe ahora el menisco interno de la rodilla derecha

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que se encontraba en la recta final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 10 de agosto, se ha roto el menisco interno de la rodilla derecha en el entrenamiento de este martes.



Courtois se retiró entre lágrimas del entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva del club blanco y las pruebas a las que fue sometido confirmaron una nueva lesión de rodilla.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. La lesión se ha producido durante la sesión de entrenamiento de hoy. Pendiente de evolución", reza el parte del club blanco.



El portero belga inició la sesión de trabajo junto a los jugadores madridistas del primer equipo que no han sido llamados por sus selecciones, en un entrenamiento junto al Castilla, y en una acción de portería sintió un crujido en la rodilla sana.



Tras haber cumplido siete meses de baja, Thibaut se encontraba en la recta final de su recuperación, a días de recibir el alta competitiva.



Durante las últimas semanas, desde finales de febrero, intercalaba sesiones con el grupo con su trabajo individualizado, e incluso su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, había marcado el regreso de la competición de clubes tras el parón por partidos internacionales como el momento para volver a contar con su jugador.



En un primer momento se apuntó al 13 de abril, en la visita al Mallorca, como la fecha para el regreso de Courtois y dada su buena evolución, Ancelotti no descartaba que pudiese ir convocado para el partido del 31 de marzo, ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, antes del duelo europeo frente al Manchester City.



Tras conocerse el alcance de la nueva lesión de Courtois, los médicos del Real Madrid valoran el tratamiento adecuado para curar la rotura del menisco interno de la rodilla derecha del portero belga, según informaron a EFE fuentes del club.



En función de la decisión que tomarán con el guardameta, si debe pasar por quirófano o se apuesta por un tratamiento conservador, se marcará un nuevo tiempo de recuperación, pero tiene muy complicado poder reaparecer antes del final del curso.



Courtois ya anunció que no disputaría la Eurocopa con Bélgica, por lo que puede llegar a estar más de un año apartado de los terrenos de juego.

"Hará que vuelva más fuerte"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, agradeció las muestras de cariño recibidas tras volver a sufrir una lesión de rodilla, la segunda en una temporada sin poder tener minutos, que calificó como "un pequeño contratiempo", convencido de volver "mucho más fuerte".



Lesionado desde la pretemporada, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Courtois se ha roto el menisco interno derecho cuando estaba a días de su reaparición.



"Gracias a todos por vuestros mensajes. Triste por una lesión que sólo es un pequeño contratiempo que hará que vuelva mucho más fuerte. Sentir vuestro apoyo me hace llevarlo mucho mejor", escribió en sus redes sociales junto a una foto del inicio del entrenamiento antes de sufrir la lesión.

