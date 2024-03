LALIGA continúa la lucha contra el racismo con 'VS RACISM'

Por tercer año consecutivo y con motivo de la celebración el 21 de marzo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial, LALIGA ha creado el concepto #1voiceVSRACISM para dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la importancia de erradicar el racismo en todos los ámbitos.

Tal y como reflejan los conceptos Unity VS Racism y Together VS Racism de las otras dos ediciones de esta iniciativa, #1voiceVSRACISM contará con una acción novedosa: de la mano de Little Spain, se lanzará un himno para demostrar la importancia de unir todas las voces para luchar al unísono contra el racismo. Los aficionados de los 42 clubes de LALIGA escucharán en los estadios las inspiradoras estrofas del himno: Hay un color que recorre el planeta; bajo tu camiseta; y es el mismo de mi corazón; yo te amaré por encima de todo; más allá del escudo; sólo juntos podemos vencer.

Además, como en años anteriores, los jugadores de LALIGA mostrarán su compromiso con la lucha contra el racismo vistiendo una camiseta conmemorativa de esta edición al comienzo de los partidos de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS y de la jornada 31 de LALIGA HYPERMOTION.

Como cuenta Servimedia, un año más, estas mismas camisetas también estarán disponibles en EA SPORTS FC 24 desde el 14 de marzo hasta el 21 de marzo. También se utilizará un balón PUMA especial durante estas semanas de partido. Tanto las camisetas oficiales de la iniciativa como el balón PUMA se inspiran en los colores de la campaña, creados por el grupo de arte urbano Boa Mistura, con el color como símbolo de fuerza y el color como símbolo de diversidad.

Para Javier Tebas, presidente de LALIGA, "la eliminación del racismo es uno de nuestros principales objetivos y con el que estamos muy implicados. Desde hace años, LALIGA lucha por eliminar el racismo de sus campos y castigar a quien lo lleva a cabo, denunciándolo ante las autoridades competentes. Con esta tercera edición y con nuestro patrocinador principal, EA SPORTS, demostramos que esta lucha no es pasajera y que es un compromiso capital para ambas empresas".

Además, a lo largo del mes de marzo se llevarán a cabo diferentes acciones online y offline para dar visibilidad al proyecto desde diferentes puntos de vista. Jornada 29 de LALIGA EA SPORTS y 31 de LALIGA HYPERMOTION: Durante los partidos que se disputen esta semana, se incorporarán elementos visuales para concienciar a los aficionados. Además, los jugadores de LALIGA posarán con camisetas de la iniciativa VS RACISM, llamando a la acción al público para que se una a la causa. En los estadios también se mostrará información sobre la iniciativa en diferentes puntos, como en el LED del terreno de juego, en las vallas publicitarias, en los brazaletes de los capitanes y en los videomarcadores. También se espera que los aficionados y los clubes lancen sus mensajes contra el racismo durante estos días y juntos contribuyan a que el proyecto sea aún más grande.

EA SPORTS FC 24 porque la lucha contra el racismo, como en ocasiones anteriores, también llega al videojuego. Y lo hace con la misma equipación que lucirán los jugadores de LALIGA antes de sus partidos. En este caso, desde el 14 de marzo hasta el 21 de marzo, Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial, la equipación estará disponible en el modo Ultimate Team del EA SPORTS FC 24, para que los jugadores puedan disputar sus partidos con ella.

El balón utilizado en la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS y en la jornada 31 de LALIGA HYPERMOTION será una edición especial del balón de PUMA inspirada en los colores de la campaña, que se basan en un concepto creado por el grupo de arte urbano Boa Mistura, con el color como símbolo de fuerza y el color como símbolo de diversidad. Además, Liga F también usará en esas mismas fechas el balón con el logo de su competición, mostrando su solidaridad con la causa.

MOOD

#1VoiceVSRACISM es la tercera edición de la lucha de LALIGA contra el racismo. Además, LALIGA lucha contra el racismo en las redes sociales a través de MOOD. MOOD es un monitor semanal que audita el nivel de odio y racismo que se produce en las redes sociales en torno a LALIGA.

Es una herramienta externa que rastrea todas las plataformas para mostrar cada día las métricas registradas. Una puntuación de 0 a 10 indica el odio detectado, el número de personas que han participado en esas conversaciones y cuántos mensajes o conversaciones se han generado. Cada semana, la herramienta elabora un índice que refleja el nivel de odio de los usuarios en RRSS en torno a su conversación sobre fútbol. Recientemente, en la jornada 15, se obtuvo el más bajo desde que se tienen registros (la temporada pasada): 5.4%.

LALIGA VS

Además, LALIGA y los clubes han lanzado la plataforma LALIGA VS con el objetivo de erradicar el odio dentro y fuera de los estadios, promoviendo una sociedad respetuosa e inclusiva en todos los ámbitos. A través de tres pilares, LALIGA y los clubes aúnan el mayor número posible de voces para lograr el objetivo común de erradicar el racismo.

Para ello, en los últimos ocho años han llevado a cabo más de 700 iniciativas y proyectos. En concreto, en los últimos cinco años, los clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION han desarrollado más de 44 iniciativas dirigidas a frenar las manifestaciones de odio. Con la educación como base, la prevención con campañas de sensibilización y la acción. De hecho, LALIGA viene denunciando ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como ante el Comité de Competición de la RFEF cualquier tipo de violencia que se produzca dentro y fuera de los estadios de fútbol profesional, como viene haciendo desde hace varias temporadas, incluyendo cánticos durante los partidos, denunciando o personándose en 30 procedimientos por odio y violencia en las dos últimas temporadas.

