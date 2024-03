La selección femenina comenzará en Bélgica su camino hacia la Eurocopa

La selección española jugará su primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa femenina de Suiza 2025 el próximo 5 de abril en Bélgica, recibirá a la República Checa el día 9 y visitará a Dinamarca el 31 de mayo, según el calendario hecho público este jueves por la UEFA.



El siguiente encuentro del equipo que dirige Montse Tomé, que forma parte del grupo A2, será el 4 de junio como local ante la selección danesa y en julio jugará los dos últimos enfrentamientos de esta primera fase: el día 12 visitará a la República Checa y el día 16 recibirá a la de Bélgica.



Las españolas, que se proclamaron campeonas del mundo el 20 de agosto de 2023 en Sídney frente a Inglaterra y ganaron la Liga de Naciones el 28 de febrero contra Francia, necesitan terminar primeras o segundas de su grupo para lograr el billete directo a la fase final.



En caso de acabar terceras o cuartas, jugarán la repesca con dos eliminatorias entre octubre y diciembre, frente a selecciones inferiores en el ránking incluidas en las Ligas B y C.



Un total de 51 selecciones, incluida Suiza pese a ser anfitrión, participarán en la fase clasificatoria.



El sorteo de la fase final se celebrará el 16 de diciembre y la competición se disputará en ocho ciudades suizas -Basilea, Berna, Ginebra, Zúrich, San Galo, Lucerna, Sion y Thun- del 2 al 27 de julio de 2025.



Composición de los grupos:



== Liga A



Grupo A1: Países Bajos, Italia, Noruega, Finlandia.



Grupo A2: España, Dinamarca, Bélgica, República Checa.



Grupo A3: Francia, Inglaterra, Suecia, República de Irlanda Grupo A4: Alemania, Austria, Islandia, Polonia Los dos primeros de cada grupo se clasificarán directamente para la fase final.



== Liga B Grupo B1: Suiza, Hungría, Turquía, Azerbaiyán.



Grupo B2: Escocia, Serbia, Eslovaquia, Israel.



Grupo B3: Portugal, Bosnia Herzegovina, Irlanda del Norte, Malta.



Grupo B4: Gales, Croacia, Ucrania Kosovo.



== Liga C Grupo C1: Bielorrusia, Lituania, Chipre, Georgia.



Grupo C2: Eslovenia, Letonia, Macedonia del Norte, Moldavia.



Grupo C3: Grecia, Montenegro, Andorra, Islas Feroe.



Grupo C4: Rumanía, Bulgaria, Kazajistán, Armenia Grupo C5: Albania, Estonia y Luxemburgo.



== Eliminatorias de 'play-off'



. Primera ronda:



Los terceros y cuartos de la Liga A se enfrentarán a los cinco primeros de grupo y a los tres mejores segundos de la Liga C. Los ocho ganadores pasarán a la segunda ronda.



Los cuatro primeros de grupo y los dos mejores segundos de la Liga B se enfrentarán en seis eliminatorias a los otros dos segundos y a los cuatro terceros de la Liga B. Los seis ganadores pasan a la segunda ronda.



. Segunda ronda:



Los equipos de ambas rutas se enfrentarán en siete eliminatorias por sorteo y los ganadores pasarán a la fase final.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es