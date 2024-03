Mario Vaquerizo sale en defensa de Genoveva: "No va a ser la primera ni la última"

Apasionados del arte y buscando nuevas obras para su casa a pesar de que confiesan que ya no tienen sitio en las paredes ni de su piso del centro de Madrid, ni en su chalet 'Villa Bibiana' a las afueras de la capital, Alaska y Mario Vaquerizo no se han querido perder la jornada inaugural de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo más importante de nuestro país y que se celebra en el recinto ferial de IFEMA hasta el próximo 10 de marzo.

Demostrando que se atreve con todo y no hay look que le resista, la cantante ha sorprendido con una nueva y juvenil imagen con una larguísima melena negra con flequillo: "Es lo que tienen las pelucas" ha asegurado con una sonrisa bajo la atenta mirada de su marido que, como confiesa, está tan enamorado como el primer día después de 25 años de amor.

A cuatro semanas de terminar 'El Desafío', y mientras todo el mundo habla de los fichajes bomba de Genoveva Casanova y Victoria Federica para la nueva edición, Mario nos ha contado qué es lo mejor que se lleva él de su paso por el concurso: "He hecho cosas que jamás pensaba que iba a hacer como conducir una grúa o hacer apnea y aguantar tres minutos sin hablar. Y he descubierto a personas que conocía socialmente, pero que me he hecho súper amigo, como es el caso de Mónica Cruz. También con Chenoa, Pepe Navarro. Ha sido un descubrimiento, con lo cual son regalos que te dan la vida. Eso no es un desafío, eso es un auténtico regalo" afirma.

A pesar de su amistad con la hermana de Penélope Cruz, Mario prefiere mostrarse cauto y no confirmar, hasta que no lo hagan los propios protagonistas, la discreta relación que mantendría con Alejandro Sanz desde hace varios meses. "Yo no lo sé, yo creo que lo tendrá que decir ella. Yo no soy íntimo, soy amigo en ciernes. Me encanta, sobre todo de Mónica, lo que me gusta es la naturalidad que tiene, lo buena persona que es y lo buena tía que es. Y es que es normal. Y si está con Alejandro Sanz, pues me alegraré por ella. Pero yo creo que eso lo tendrá que decir tanto Alejandro como Mónica" apunta.

Una naturalidad que no le está dando sin embargo Genoveva a su vuelta a la vida pública, siendo muy criticadas sus entrada al rodaje de 'El Desafío' oculta bajo una manta o escondida en el maletero de un coche. Algo que al cantante de 'Las Nancys rubias' le parece normal y que no ha dudado en defender: "Cada uno que haga lo que quiera. ¿Quién soy yo? Si yo soy una persona que me maquillo, una persona que se pone tacón y me da igual lo que diga la gente, ¿quién voy a ser yo para decir lo que tiene que hacer Genoveva o no?". "Cada uno que pueda hacer lo que quiera. Creo en la libertad del individuo. Si ella se siente más cómoda en este momento apareciendo encerrada en un capó, no va a ser la primera ni la última. Y no seré yo quien condene esas cosas porque a mí lo que no me gusta es condenar" ha añadido.

De amigas va la cosa y tampoco hemos dejado pasar la ocasión de preguntarle a Mario por la incipiente relación que Vicky Martín Berrocal -con la que trabaja en 'TardeAR'- tendría con Enrique Solís. Una pareja que, como confiesa, le encanta. "Vicky es una de mis chicas favoritas, es un sex symbol y él es un tío muy, pero que muy guapo y tiene mucho rollo y es un chico delgado, estiloso y que viste muy bien y me llevo bien con su mami, ¿sabes?, que hicimos un reportaje juntos y la Tello es que es una de mis chicas favoritas" ha revelado con una sonrisa.

