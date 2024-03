Moreno no pide "dividir" con la igualdad ni usarla para intentar sacar rédito político

El líder del PP de Andalucía y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho este martes un llamamiento a no "dividir" utilizando la igualdad y a no usarla "en beneficio propio" o buscando algún rédito político.



Moreno, que ha presidido el acto del PP-A con motivo el Día de la Mujer, ha señalado que dividir a la sociedad "es de las peores cosas que puede hacer uno en política" y más en un asunto como la igualdad, en la que todas las instituciones, pero también los partidos, deben trabajar "en la misma dirección".



El presidente andaluz se ha pronunciado así en un día en el que la campaña del PSOE-A con el lema "Moreno Bonilla, yo no te creo", contra su gestión en materia de Igualdad, ha levantado una gran polémica entre los populares y miembros del Gobierno andaluz por "usar" el lema contra la Manada, aunque Moreno ha evitado hacer referencia explícita a este asunto en su intervención en el acto.



Ha reafirmado el compromiso "rotundo" del PP-A con la igualdad real y efectiva, y ha considerado que hay que trabajar "desde todos los niveles" para conseguir un objetivo al que todavía falta mucho camino.



Moreno ha hecho un llamamiento especial a los empresarios, a una parte importante de ese "sector masculino económico", para que haya una "incorporación masiva, directa" del "talento" de la mujer.



Ha apelado a esa necesidad de "zarandear" y de "menear" conciencias, porque a la mujer "todavía se les limita para su incorporación" a esos ámbitos.



Moreno ha garantizado que su convencimiento a favor de la igualdad lo tiene desde niño, con el ejemplo de su madre, por lo que ha apelado a derribar "muros mentales" en todos los ámbitos.



Ha expuesto la falta de presencia femenina en los órganos de dirección de las empresas, la limitación profesional cuando quieren ser madres, la diferencia de salarios por trabajos iguales y, sobre todo, la "expresión máxima del machismo" que es la violencia de género.



Ha defendido la gestión de su gobierno en materia ed igualdad y ha subrayado que piden al Ejecutivo central un pacto de Estado por la conciliación y corresponsabilidad, para "reorientar" los 190 millones del Plan Corresponsable.



En este acto de partido, bajo el lema "Ellas cambian Andalucía", el PP ha entregado distinciones para reconocer el "talento y valía de mujeres", como es el caso de una profesora investigadora de violencia de género; una enfermera; una deportista; una ganadera; una emprendedora en ortopedia 3D; la responsable de la plataforma Malasmadres, o una trabajadora de una conservera.

