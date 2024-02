Espadas critica el discurso "de chascarrillo" de Aguirre sin analizar "la realidad"

El líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado el discurso "de chascarrillo o puntos comunes" del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, con motivo del Día de Andalucía, y ha lamentado que no haya analizado "la realidad" de la comunidad, sin alusiones a la sanidad o las reclamaciones de los docentes.



Espadas ha dicho en declaraciones a los periodistas que "el Parlamento y el 28F merecen otro discurso" que esté "a la altura del momento, del lugar y de la institución a la que se representa".



El socialista cree que el pueblo andaluz no se ha sentido aludido "en ningún momento" con el discurso de Aguirre, en el que también ha echado de menos que desgranara los retos de la Cámara hasta el próximo año.



Espadas ha afeado a Aguirre que no haga referencia "al gravísimo problema de la sanidad", a las reivindicaciones de los docentes o a la situación de la dependencia o las personas con discapacidad.



"No hemos escuchado ninguna reivindicación y sí cuestiones que no me parece que estén a la altura del discurso institucional del 28F", ha agregado Espadas, quien cree que las dos niñas que han leído poemas al final del discurso han sido las que "han elevado el listón".



Además, ha denunciado que este año la Mesa del Parlamento -con la mayoría absoluta del PP- y el presidente de la Cámara "hayan utilizado su poder" para "bloquear" la acción de la oposición y "facilitar" que el Gobierno de Juanma Moreno "tenga fácil" ir al pleno, "no a rendir cuentas", sino para utilizarlo de alguna forma como "propaganda".



Espadas ha pedido a Aguirre que sea independiente y que garantice que la oposición puede desarrollar su labor.

