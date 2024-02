Aguirre reivindica a Andalucía como nacionalidad histórica y pide igualdad entre españoles

El presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, ha reivindicado este 28F a Andalucía como nacionalidad histórica y ha defendido la "identidad andaluza" y la "igualdad de oportunidades y derechos reales" con el resto de españoles porque ninguna comunidad debe quedar atrás: "No somos españoles de segunda, somos españoles y punto".



Aguirre ha pronunciado su discurso en el pleno institucional celebrado en la Cámara autonómica con motivo del Día de Andalucía, que ha estado precedido del acto de izada de bandera a las puertas del Parlamento, junto a dos niños, con la interpretación del himno por parte de un grupo flamenco y con representantes de todos los ámbitos institucionales, políticos (salvo Vox), económicos y sociales.



Entre ellos, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quienes se han saludado a la entrada al salón de plenos: "Te veo muy roja -por su vestido-, ¿Cuándo vamos a arreglar lo de la financiación? 1.400 millones", le ha preguntado Moreno. "¿Esto es para que te escuchen los periodistas? Es pose", he la respondido en tono distendido la también ministra de Hacienda ante las numerosas cámaras.



Una vez en el pleno institucional, Jesús Aguirre ha reclamado la defensa de la Constitución, "sin titubeos", y ha pedido que se huya de separatismos y que las medidas que emanen de las instituciones no supongan "amenazas para la convivencia entre todos los ciudadanos del país".



El pluralismo político debe estar "dentro de los límites constitucionales" y "respetando el valor de todas las comunidades, porque no hay una que valga más que la otra", ha dicho.



Aguirre ha apostado por el diálogo para solucionar "de una vez por todas el mal endémico" que cataloga a Andalucía "como territorio agraviado" cuando se habla de financiación autonómica. Ha abogado por defender lo que "corresponde" a la comunidad, "pero con el sentido del deber y con respeto".



Ha considerado que la relación de Andalucía con el Gobierno central debe ser del mayor entendimiento posible, buscando puntos de encuentro, "pero siempre respetando la importancia de la particularidad de Andalucía como nacionalidad histórica".



"Así lo entendió Blas Infante y así lo sintetizó en el ‘Ideal Andaluz’, siendo cabeza visible de la primera generación de andalucistas históricos que empezaron a poner las bases de nuestra Comunidad Autónoma con la Constitución Federal de Antequera de 1883", ha recordado el presidente de la Cámara.



Ha mantenido que el Estatuto de Autonomía "está más vigente que nunca" y ha reclamado "respeto, mucho respeto" al mismo.



Aguirre también ha apostado por ser "los primeros en defender una separación real de poderes, que el Judicial no esté subordinado al Ejecutivo o al Legislativo, o viceversa".



Frente a la dura sequía, ha "implorado" a todas las instituciones, europea, estatal y autonómica, que remen "en la misma dirección" para buscar soluciones.



Por otra parte, ha hecho referencia a los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza, que necesitan una solución a la "extrema situación humanitaria"; a la violencia de género, en cuya lucha ha pedido la implicación de todos los grupos; la difícil situación del sector primario; o a la desprotección de los menores en internet, por ejemplo en el acceso a la pornografía.



En cuanto a la actividad de la Cámara, ha recordado el compromiso de materializar en esta legislatura la reforma el reglamento.

