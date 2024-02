Adelante Andalucía anima a "traducir el orgullo" del 28F en un "golpe en la mesa"

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, ha animado este 28 de febrero, Día de Andalucía, a "traducir el orgullo" de esta efeméride en un "golpe en la mesa" con el que decir "basta ya a tanto paro, precariedad, a estar siempre en la cola y a tener que aguantar que se cachondeen de nosotros".

Tras el acto institucional organizado por la Cámara andaluza por el Día de Andalucía, García ha pedido a los andaluces que el "orgullo" del 28F "no puede ser autocomplaciente". "En Andalucía somos autocríticos. Faltan muchas cosas", ha subrayado en declaraciones a los medios el parlamentario andaluz, que ha reclamado "un golpe en la mesa" con el que decir "basta ya".

"Es el momento de que el orgullo sirva para un nuevo 28F y un nuevo 4 de diciembre", ha recordado José Ignacio García en alusión a la manifestación histórica en la que miles de andaluces "salieron a la calle a pedir "libertad y estatuto de autonomía".

Para el portavoz de Adelante Andalucía, el discurso pronunciado por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, le ha "sorprendido por las ausencias", al tiempo que ha calificado las palabras del máximo responsable de la Cámara de dibujar una "Andalucía idílica".

"No se ha mencionado la pobreza, cuando hoy sabemos que el 37% de los andaluces están en riesgo de exclusión social; no se ha hablado del precio de la vivienda, que nos está ahogando; no se ha hablado de los problemas de la sanidad y la educación", ha enumerado García, para el que el discurso de Aguirre sobre Andalucía "cabe en las paredes del Parlamento pero no conecta mucho con la vida diaria de los andaluces". "Se queda corto", ha lamentado.

Igualmente, ha criticado a Aguirre por dar un discurso en el que "se ha metido en muchas cosas de actualidad política". "Tengo dudas de que una figura neutral como la suya hablara de la amnistía y esas cosas", ha sentenciado José Ignacio García.

