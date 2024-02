José Ortega Cano, feliz y orgulloso del cambio de su hijo José Fernando

José Ortega Cano disfrutó este sábado de un día de lo más especial en el que volvió a demostrar lo orgulloso que está de sus hijos, pero en especial de Gloria Camila, quien fue la principal protagonista por su fiesta de cumpleaños y el lanzamiento de su nueva marca de ropa, 'Bakkus'.

El torero se mostró pletórico, muy entusiasmado con el momento que está viviendo su hija y no dudó en acudir al desfile de las prendas de ropa que ha diseñado ella misma junto a su socia. Arropado por toda la familia, Ortega exprimió al máximo un día cargado de emociones.

Pudimos hablar con él y nos confesaba que estaba muy feliz por su hija y por todo lo que está consiguiendo: "Sí, la verdad que sí, porque es una ilusión de mi gloria y bueno, es una niña extraordinaria en todos los sentidos".

Además, le notábamos algo emocionado porque durante todo el desfile se escucharon canciones de Rocío Jurado: "Sí, sin lugar a dudas ella estaba aquí, ella está aquí y bueno pues el día magnífico, la gente maravillosa y el lugar, este sitio es una belleza muy grande".

En cuanto a su hijo José Fernando, que tampoco se perdió la fiesta, el diestro nos comentaba que "estoy en eso muy contento porque está cambiando de forma abismal, trabajando y muy pendiente de que yo y todos seamos una piña", una buenísima noticia que toda la familia ya celebra.

Además, nos confesó que quiere ser abuelo de nuevo, pero por parte de su hija Gloria, aunque considera que es un poco pronto todavía: "Sí, me gustaría, me gustaría. Pero bueno, ahora no es el momento. Gloria es todavía muy joven y yo creo que tiene muchas cosas por delante".

También le preguntamos por la boda de Ana María Aldón con Eladio, de lo que nos respondió airosa asegurando que "yo ni digo que esto es malo ni que lo otro es bueno. Yo creo que tenemos que vivir la vida y disfrutarla si es posible". Eso sí, ni siquiera él descarta enamorarse en un futuro: "No se sabe, oye, ¿quién sabe? A lo mejor cualquiera sabe, ¿no? Yo me siento muy joven, la verdad".

En cuanto a las últimas indirectas que Michu ha lanzado por redes sociales, el torero dejó claro que era un día bonito para hablar de temas tan amargos: "No, no, no se trata de hablar de otras, yo creo que de otras cosas, ¿no? Ni nada. Yo creo que merece la pena el día de hoy y disfrutarlo".

Por último, Ortega no dudó en mandar un mensaje de ánimo a María Del Monte a pesar de no estar al día de lo que le ha ocurrido: "Sí, bueno, yo lo que deseo es que todo salga lo mejor que se pueda y yo, la verdad, no conozco muy bien el tema y yo creo que bueno, que se solucione todo y ya está, ¿no?".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es