Dos menores de edad acusados por el tiroteo en la celebración de la Super Bowl

Dos menores de edad han sido acusados en relación con el tiroteo durante la celebración de la Super Bowl en Kansas City que dejó una mujer muerta y al menos 22 personas heridas, informaron este viernes las autoridades.



Los dos sospechosos están recluidos en un centro para la detención de menores de edad bajo cargos relacionados con la posesión y uso de armas de fuego y por resistir el arresto, indicó un tribunal de Misuri.



"Se anticipa que se presentarán cargos adicionales a medida que continúe la investigación por parte del Departamento de Policía de Kansas City", indicó un comunicado de la oficina.



El tiroteo ocurrió el miércoles en la tarde en Kansas City, cuando terminaba el desfile de celebración del equipo local, los Kansas City Chiefs, por su victoria en el Super Bowl contra los 49ers de San Francisco.



La jefa de la policía de la ciudad, Stacey Graves, indicó que el incidente resultó de "una disputa entre varias personas" y añadió que "las conclusiones preliminares de la investigación han mostrado que no hay vínculos con terrorismo o extremistas violentos".



La Fiscalía del condado Jackson indicó a la cadena FOX que los detenidos serán acusados como adultos si el tribunal lo permite. Sus nombres no se divulgaron porque son menores de edad.



En el incidente murió Lisa López Galán, una popular DJ de radio de raíces mexicanas, de 43 años, seguidora de los Kansas City Chiefs que había ido con su esposo y sus dos hijos el miércoles a la celebración de la victoria del equipo.



Los heridos tienen edades que van de los ocho a los 47 años y más de la mitad de ellas son menores de 16 años, según indicó la policía.



Inicialmente la policía había detenido a tres menores de edad, pero uno de ellos quedó en libertad cuando se determinó que no había estado involucrado en el tiroteo.

