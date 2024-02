El Senado amplía el plazo del CGPJ para su informe sobre la amnistía, pero solo una semana

La Mesa del Senado ha aceptado este martes ampliar el plazo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita su informe sobre la proposición de ley de amnistía que tramita el Congreso, pero no en una quincena como el órgano de gobierno de los jueces solicitó sino únicamente en una semana, por lo que ahora la fecha límite es el jueves 22 de febrero.



Fuentes del Senado han explicado a EFE que este es uno de los asuntos tratados en la reunión de la Mesa, tras solicitar la semana pasada la comisión permanente del CGPJ una ampliación de plazo de 15 días, ya que acababa el miércoles 14 y pidieron hasta el jueves 29.



La decisión de la Mesa ha sido acceder a la ampliación, pero con un margen menor: hasta el día 22.



El dictamen del CGPJ lo están elaborando los vocales Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, considerados conservador y progresista, respectivamente.



Al no ser un proyecto de ley sino una proposición de ley, el CGPJ no tenía que analizar el texto pero la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, decidió pedir informe al órgano de gobierno de los jueces y también al Consejo Fiscal.



El CGPJ accedió a su elaboración, mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación, y hacerlo supondría alterar el funcionamiento de la institución e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es