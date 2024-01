El primer gol de Vitor Roque da un respiro a Xavi

El Barcelona cogió aire (1-0) este martes ante Osasuna en un partido que se decidió con un solitario gol del brasileño Vitor Roque -el primero como azulgrana-, que además forzó la falta que acabó con la expulsión por doble amarilla de Unai García en el minuto 67.



Pese a jugar más de 25 minutos con un jugador menos, los de Jagoba Arrasate, que encadenan cuatro meses sin ganar lejos de El Sadar, no se arrugaron en el Estadio Olímpico Lluís Companys y estuvieron cerca del empate con dos francas ocasiones de Raúl García y Moncayola.



Reclamaba Xavi en la previa una reacción de sus jugadores. Pensaba que se liberarían tras anunciar que dejaría el banquillo azulgrana a final de temporada. Pasó todo lo contrario en el primer tiempo.



Salió el Barcelona con cuatro novedades en la alineación. El joven Pau Cubarsí y Joao Cancelo en defensa, Pedri en la medular y Ferran Torres en ataque. Este último jugó únicamente cuatro minutos, lo que tardó en notar unas molestias en la parte posterior de uno de sus muslos. Dejó el campo visiblemente afectado el de Foios, el jugador más en forma del equipo en un enero para olvidar. Más problemas para Xavi.



En su lugar, entró Fermín López, de lo poco destacable del Barcelona junto a Lamine Yamal en unos primeros 45 minutos tediosos, sin ritmo ni apenas ocasiones por parte de ambos equipos. Prueba de ello es que ni locales ni visitantes remataron entre los tres palos en el primer tiempo. Las más claras las tuvieron Robert Lewandowski y Ante Budimir con sendos cabezazos que no encontraron portería por poco.



Sin ritmo, la circulación de balón azulgrana era lenta, algo que agradecían los de Jagoba Arrasate, que solo mantuvo a tres titulares del último partido (David García, Johan Mohica y Ante Budimir) con el sistema de tres centrales y dos carrileros que ha puesto en práctica en los últimos partidos.



Si en el Barcelona solo la rebeldía de Lamine Yamal y Fermín buscaban agitar la monotonía, los futbolistas rojillos esperaban algo tímidos el error defensivo de cada partido de los azulgranas que en el primer acto no llegó.



El público de Montjuïc vio el primer disparo entre los tres palos del partido en el minuto 47, obra de Lamine Yamal, que atajó sin problemas Aitor Fernández.



El avisó del adolescente azulgrana resultó ser un espejismo. El Barcelona quería pero no podía. Tuvo suerte de medirse a un rival indolente con el balón y sin mordiente ofensiva.



Movió el avispero Xavi a los quince minutos de la reanudación. Dio entrada a Vitor Roque, la única alternativa ofensiva que tenía en el banquillo. Entró el brasileño por Fermín en el 62 y en el 63 ya estaba celebrando su primer gol como azulgrana. Hasta ese momento había disputado 86 minutos repartidos en cinco partidos en los que le falló la portería.



El tanto del exjugador del Athletico Paranaense llegó tras una gran jugada colectiva del Barça -quizá la primera del partido- que acabó en los pies de Cancelo que, con el exterior de la pierna derecha, colocó el balón en el primer palo, donde apareció como una avión Roque para rematar con un testarazo potente.



Rugía el 'tigre' -uno de los apodos del brasileño- que poco después provocaría la falta de Unai García que significó la expulsión del defensa rojillo por doble amarilla.



Con superioridad numérica, el Barcelona, que tuvo el segundo en una transición rápida de Lamine Yamal, fue incapaz de adueñarse del balón. No renunció Arrasate al empate dando entrada a Raúl García, Barsanac y Rubén García. Y estuvo cerca de igualar el marcador con dos ocasiones clarísimas de Raúl García, que rozó el poste con un disparo raso, y un zarpazo potentísimo de Moncayola rechazado por Peña.



El segundo azulgrana no llegaba -Lewandowski marcó en fuera de juego- y Osasuna jugaba con los nervios y las urgencias de su rival. Las últimas dos jugadas del encuentro terminaron en el área de los locales. A balón parado, tampoco llegó el gol 'rojillo'. Respiraba el Barcelona, que sumó tres puntos vitales en su pugna por un billete para la 'Champions' del próximo curso. El Athletic Club -quinto clasificado- está ahora a cinco puntos.



- Ficha técnica:



1 - Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri (Romeu, min.77); Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran (Fermín, min.7, por Vitor Roque, min.62).



0 - Osasuna: Aitor; Areso, David García, Unai García, Herrando, Mojica; Moncayola (Kike Barja, min.83), Torró (Ibáñez, min.83), Aimar (Brasanac, min.68); Budimir (Rubén García, min.68), Arnáiz (Raúl García, min.68).



Goles: 1-0: Vitor Roque, min.63.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Mostró amarilla a Pedri (min.53) y expulsó por doble amonestación a Unai García (min.16 y min.67).



Incidencias: Partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports entre Barcelona y Osasuna disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 37.888 espectadores.

