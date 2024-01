Dime tu edad y te recomiendo maquillaje

El mayor problema a la hora de maquillarnos es encontrar una base que sea recomendable para nuestro tipo de piel y necesidades según nuestra edad, porque a mayor edad menor cobertura. Sí, sí, para que no marque todas las imperfecciones, aporte luminosidad y no deje la piel seca. Sabiendo esto, os recomiendo dos bases de maquillaje por cada franja de edad:

- Los maravillosos 20 años: piel efecto tersa, jugosa, para ello la Infalible 32 Horas de L’oréal Paris, que lleva un 4% de niacinamida, alisa y unifica. Está disponible en unos 15 tonos y su precio aproximado es de 12,95 €. Y la otra base seria la Blur de Nyx: base de cobertura media modulable con la que conseguiréis una piel unificada y suave. Algunos de sus componentes son matcha, glicerina y niacinamida y su precio aproximado de 10,95 €.

-30 años o los nuevos 20: KVD o Kat Von D, tiene cobertura total formato serum. Difumina poros y cubre imperfecciones, dejándote un acabado natural, cubre manchas de hiperpigmentación y su precio aproximado es 41 €. La segunda base es una crema con color de Nars, la Pure Radiant Tinted Moisturiser. Tiene una cobertura modulable con acabado natural y un suave toque de glow. Su precio, unos 43 €.

- Bienvenidas a los 40: en adelante, para nosotras Radiant Foundation de Kiko, el formato es un tubo color rosa y dorado. Ilumina la piel y mejora su aspecto gracias a que lleva ácido hialurónico, tiene cobertura media-modulable,y gracias a su acabado en punta usamos la cantidad justa de producto. Su precio es 18 €. La segunda base es de Mina, la Teint Moisturizer, de cobertura media y ligera, lleva ácido hialurónico y camufla las marcas de la piel.

-Franja de los 50: la primera base es la Nude Drop Tinted Serum de Catrice, con ácido hialurónico y vitamina E, de cobertura modulable de ligera a media, con 24 horas de hidratación, su precio es 8,50 €. Y la otra base recomendable Glow Screen de Supergoop, es una base iluminadora de ácido hialurónico y vitamina B5, camufla rojeces, ifumina poros y su precio es 21€.

No olvidéis preparar la piel con vuestra skincare habitual y procedéis aplicar la base dejando un tiempo entre cada producto. No apliquéis la base arrastrándola, siempre a pequeños toquecitos. Si la aplicáis con una esponja, la humedecéis previamente, que no empapada. Ahora decidme, ¿habéis usado alguna de estas bases?

