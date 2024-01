El Gobierno defiende los cambios sobre los delitos de terrorismo en la ley de amnistía

El Gobierno ha defendido este miércoles los cambios pactados con Junts en la ley de amnistía y ha negado que el supuesto terrorismo del 'procés' sea comparable con el de ETA, mientras que el PP ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser "cómplice de los terroristas".

"Seamos serios, ¿de verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía", ha indicado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Ha insistido además en que la ley que salió este martes de la Comisión de Justicia con los cambios pactados por el PSOE con Junts, ERC y el resto de sus socios parlamentarios es "todavía más sólida" y con más seguridad jurídica.

Puente: "hay quien quiere hacer un traje a medida"

En la misma línea, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha asegurado que la voluntad del legislador es la de que queden excluido de ser "amnistiables" delitos de terrorismo que supongan una violación muy grave de los derechos humanos, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha apoyado las enmiendas pactadas con los independentistas catalanes como "cautelas" ante "algunas cosas que están sucediendo".

"Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y otros tratan de evitarlo, esa es la situación", ha remarcado el ministro.

"Cómplices de los terroristas"

Desde el PP, su diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de ser "cómplice de los sediciosos y "desde ayer cómplice de los terroristas", por haber incluido los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, a excepción de los que hayan causado violaciones graves de derechos humanos.

También se ha preguntado, en su intervención este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso si el Ejecutivo va a amnistiar también a los terroristas de ETA.

"Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa", ha denunciado la parlamentaria popular, quien ha apuntado que a EH Bildu le interesará también que comparezca Sánchez para saber "si también va a amnistiar a los terroristas de ETA".

Críticas de los barones del PP

También varios barones del PP han criticado los cambios pactados por el PSOE con Junts. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considera "bochornoso" que el Gobierno sea "humillado todos los días" por los partidos independentistas; y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que para Pedro Sánchez ""los terroristas no son delincuentes, son sus socios de Gobierno".

Page: el PSOE está en el extrarradio de la Constitución

Otro presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha declarado que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley, ya que -ha dicho- "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror".

Ha considerado además que el PSOE está "en el extrarradio de la Constitución", si bien ha asegurado que "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente". El ministro Puente le ha respondido horas después que el PSOE está en el centro de la Constitución y que es él quien está en el extrarradio del partido socialista.

García-Page ha mostrado sus sospechas de que habrá más cambios en la ley, hasta "la última exigencia que tenga" el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Nuevos cambios en la ley de amnistía

Los cambios a los que ha aludido el presidente castellanomanchego son posibles ya que Junts mantiene vivas no sólo sus enmiendas no aprobadas, sino también las que acordó con ERC y PNV y que no salieron adelante en la Comisión de Justicia del Congreso.

Estas enmiendas volverán a ser votadas en el Pleno del Congreso en la sesión que se celebrará previsiblemente la próxima semana, el día 30.

