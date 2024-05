La neerlandesa Demi Vollering se adjudica el triunfo final en la Vuelta femenina

La neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) se ha proclamado vencedora final de la Vuelta a España tras la disputa de la octava y última etapa entre Madrid y Valdesquì, de 89,5 kilometros, en la que además se apuntó el triunfo parcial.



Vollering (Pijnacker, 27 años), ganadora del Tour 2023, ganó su segunda etapa de la presente edición en solitario, con un tiempo de 2h.43.06, a una media de 32,9 km/hora, seguida a 28 segundos de la francesa Evita Muzic (FDJ) y de la neerlandesa Riejanne Markus (Visma).



En el podio final Vollering ha estado acompañada por Riejanne y la italiana Elisa Longo Borghini (Lidl).



Vollering sucede en el palmarés a la neerlandesa Annemiek Van Vleuten.

"Esta victoria en la Vuelta es muy bonita, me hace muy feliz, el equipo estuvo fantástico durante todo el día. Estaba un poco nerviosa porque la subida final no era muy difícil y había viento en contra, aunque en un momento determinado giró y tuve viento de cola. Es cuando decidí mi ataque", dijo Vollering en meta.



La campeona del Tour de Francia 2023, se proclamó además reina de la montaña y su equipo, el SD Worx, se llevó el título colectivo.



"Fue genial poder quedarme fuera del alcance de mis perseguidoras, así que pude ganar la etapa y terminar bien esta Vuelta. Algunos puestos más en el podio, como la montaña, y dos victorias de etapa es el balance del equipo, creo que podemos estar muy orgullosas de nosotras mismas", explicó.



Una victoria que supone su segunda grande para su palmarés, ya que en 2023 ganó el Tour de Francia. A partir de ahora llegarán los objetivos de los Juegos Olímpicos y el Mundial.



"Esta victoria es importante, me da más confianza y espero poder correr algunas buenas carreras por etapas. Ahora estoy deseando que llegue el resto del año", concluyó.

