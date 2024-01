Javier Tebas: "El formato de la Superliga tiene muy pocas posibilidades de ser aceptado"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, enfatizó su discurso contra la amenaza que supone la Superliga para el ecosistema del fútbol europeo al afirmar que “el formato de la Superliga tiene muy pocas posibilidades de ser aceptado por los clubes: en otras palabras, ninguna".

En una entrevista con el diario británico 'The Guardian', Tebas se refiere al nuevo formato presentado por A22, la empresa liderada por Bernd Reichart promotora de la competición alternativa, como una versión “mucho peor” que la presentada en 2019 por Agnelli, ex presidente de la Juventus cuando era presidente de la ECA: "No contará con el apoyo de los clubes y, en mi opinión, sería muy difícil aprobarla. El sistema actual, con todos sus defectos, es mucho mejor y más eficiente que el que propone la Superliga".

En la misma línea, el dirigente afirma en la entrevista que el objetivo de personas como Florentino Pérez es “que los grandes clubes, los más ricos y con mayor patrimonio, puedan dirigir el fútbol en Europa, y que el resto sean simples vasallos, que se conformen con lo que les den”.

Además, el presidente de la patronal señala que la gente del fútbol “cuando después vamos a tomar un café, la mayoría me da la razón". Y no solo en este aspecto. En el ámbito de las finanzas, Tebas presume de que la política de control económico llevada a cabo en LaLiga “funciona” y pone énfasis en lo que está sucediendo en la Premier League con los casos de sanciones a clubes por su mala gestión en esta faceta: “Lo que está pasando en Inglaterra es lo que venimos diciendo en LaLiga desde hace muchos años. La Premier League funcionaba con pérdidas económicas y era insostenible. Por eso salen ahora todos los procedimientos sancionadores".

De la misma forma en la entrevista se pregunta si “es hora de que el fútbol inglés aprenda la lección de España” y pone de ejemplo el caso del Leicester City, ya que ese equipo “se habría mantenido arriba si al Everton le hubieran quitado 10 puntos la temporada pasada. Por eso hay que hacer estos controles en tiempo real, porque así se evitan esas injusticias. Hay que ganar en el campo con reglas deportivas y económicas".

Además, Tebas durante la entrevista mencionó lo que sucede en Inglaterra, con el papel de los clubes-estado y su influencia en la economía del fútbol mundial, un tema en el que explaya su opinión contraria en cuanto a su política económica: “Si nos fijamos en lo que llevamos de temporada, los clubes de la Premier League han gastado – en el mercado de fichajes - 38 millones de euros. El año pasado por estas fechas se gastaron 800 millones de euros, y los clubes respaldados por el Estado fueron una parte importante de esas operaciones. No creo que se repita esta vez. Esto demuestra un cierto enfriamiento en las operaciones de los clubes respaldados por el Estado, que ha causado un efecto dominó".

Tebas finaliza señalando que el futuro del fútbol europeo no será “tan oscuro”, sin embargo, aboga por mantener “una postura activa y una línea correcta, justo lo contrario de lo que muestra la estrategia de la Superliga. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, obviamente vamos a tener verdaderos problemas".

