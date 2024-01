BELÉN AGUILERA nueva confirmación del Concert Music Festival 2024

BELÉN AGUILERA nueva confirmación de Concert Music Festival 2024.

La cita ha sido programada para el próximo día 13 de agosto en el Poblado de Sancti Petri, Chiclana de la Frontera.

Belén Aguilera usa el pseudónimo de 'The girl and the piano'. Cantautora catalana, amante del R&B, del pop en español, e inglés y de soul, Belén se atreve con todos los estilos como se comprueba en sus intervenciones en las redes, donde sus seguidores se acumulan por cientos de miles.

Su saber estar, su sensibilidad y su elegancia la han situado entre los nombres a tener en más en cuenta de su generación, logrando que su primer EP, 'Dormida', donde canciones como 'Tus Monstruos' o 'Jaque al Rey' situaron ese pequeño disco entre los diez más vendidos de España y con millones (5) de reproducciones. Todas fueron reunidas en su álbum 'Cómo ves, no siempre he sido mía' (2020), su primer largo.

En 2021 edita su segundo álbum 'Superpop', en el que a sus éxitos 'La Tirita' y 'Fuck Off', suma sus singles más recientes 'Cristal' y 'Tirando de Carrete'.

Las entradas para el concierto de Belén Aguilera en Concert Music Festival 2024 están disponibles aquí:

https://www.ticketmaster.es/event/38275?subchannel_id=11800&brand=es_concertmusicfest

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es