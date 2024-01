Valverde, sobre su entrada a Morata en la final de 2020: "Claro que lo volvería a hacer"

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde aseguró que volvería a repetir la dura entrada que hizo en la final de la Supercopa de España de 2020 al delantero del Atlético de Madrid Álvaro si este miércoles fuera necesario para derrotar al conjunto rojiblanco en la primera semifinal de esta edición.



"Claro que lo haría. Siempre y cuando fuera para ayudar el equipo. En ese caso estaba muy peleado el partido, íbamos empatados y creo que fue una jugada decisiva. Si lleváramos el mismo resultado, lo volvería a hacer, por el equipo, por mis compañeros y por el orgulloso que tengo yo", afirmó Valverde en la sala de prensa del Al-Awwal Park de Riad (Arabia Saudí).



El centrocampista uruguayo derribó con una dura acción a Morata cuando éste se plantaba solo ante Courtois, a cinco minutos del final de la prórroga y con 0-0 en el marcador. El Real Madrid se llevó el título en la tanda de penaltis y Valverde el MVP del partido pese a su expulsión.



El de Montevideo aún se acuerda de aquella final, "pero no por aquella jugada con Morata", matizó: "La recuerdo porque fue mi primera Supercopa. Y conseguir otro título con el Real Madrid y disfrutarlo con mis compañeros de equipo y con mi familia fue algo muy lindo".



Este miércoles, el Real Madrid se verá de nuevo las caras con su máximo rival de la capital, en lo que será el primero de los tres derbis previstos en 25 días, pues ambos equipos se medirán también en los octavos de final de la Copa del Rey y en LaLiga.



"Estamos muy ilusionados. Serán tres derbis emocionantes. El Atlético es uno de los mejores, no solo de España sino del mundo, y para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos y demostrar que podemos luchar por muchos títulos", resumió Valverde.



Por otra parte, el jugador charrúa valoró qué ha supuesto para él tener que retrasar su posición para cubrir eventualmente las bajas que ha sufrido su equipo en el doble pivote.



"Toda mi vida jugué en esa posición de '5' en Uruguay, fue en esa posición donde me vio el Madrid. Como extremo por la derecha podía aportar más asistencias, más goles, porque estaba cerca del área, pero esa posición es la que más disfruto, es donde más puedo aportar y más feliz me siento", reconoció.

