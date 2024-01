Griezmann: "Mentalmente el partido frente al Real Madrid se prepara solo"

Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, declaró que "mentalmente" el partido frente al Real Madrid de la Supercopa de España se "prepara solo" por la motivación que conlleva y aseguró que preferiría pasar a la final ganando aunque fuera sin marcar un gol a su eterno rival.



El Atlético de Madrid se enfrentará en apenas una semana dos veces al Real Madrid. Primero en las semifinales de la Supercopa de España y después en los octavos de final de la Copa del Rey.



"Mentalmente, el partido se prepara solo porque es un gran encuentro donde todos queremos hacerlo bien, la afición tiene muchas ganas y lo que nos queda es tan sólo ajustar las cosas tácticas".



El francés, con siete goles, es uno de los jugadores que más le ha marcado al equipo blanco con la camiseta rojiblanca.



"Ojalá pueda marcarles, aunque me quedaría con la victoria sin gol mío. Es un partido que se sueña desde que se es niño, hay equipos que te van mejor que otros y con el Real Madrid he tenido la suerte de hacer goles. Espero que el miércoles pueda hacerles otro, pero siempre prefiero la victoria antes que mi gol", confesó Griezmann, en declaraciones difundidas por Mahou.



El delantero francés es junto con el centrocampista Jorge Resurrección Merodio, 'Koke', uno de los símbolos de este Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Simeone.



"La trayectoria de Koke es increíble e histórica, también de mucho orgullo para él, el club y la afición. Ver a un canterano a ese nivel cada año, que lo deja todo y juega hasta lesionado. Es un gran compañero, capitán e imagen del club. Tener a alguien como el de amigo, con todo lo que representa, también es un orgullo. Koke sabe que siempre estaré con él y yo que siempre le tendré a él", apuntó.



Griezmann, que cumple ocho temporadas en el Atlético de Madrid, agradeció a la afición rojiblanca el apoyo que recibe en cada partido.



"La afición es mi familia y el Metropolitano es mi casa. Estamos teniendo otra vez esa gran conexión con la afición y es lo que me lleva a dar lo mejor de mí y me da alas en el campo. Disfruto mucho de ellos y hago todo para que ellos también disfruten conmigo, con goles y con trabajo", concluyó.

