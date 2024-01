Llegan las rebajas de enero a 'retar' a los continuos descuentos y promociones

Las rebajas de enero han llegado ya a algunos comercios y a partir del día 7, tras los Reyes, comenzaran en los grandes centros, encadenándose así a las campañas de descuentos constantes y promociones, que han terminado con la imagen de multitud de personas haciendo cola para conseguir las mayores 'gangas'.

Las rebajas tradicionales de invierno y verano tienen desde hace doce años, cuando se publicó la normativa que permitió la liberalización de la actividad comercial, el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos.

Los dos periodos siguen siendo fechas señaladas para los consumidores, sobre todo para algunas generaciones, según Cesar Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios-CECU, pero otras campañas que están plenamente instaladas en su calendario, como el Black Friday, han hecho que se reduzca "su intensidad y protagonismo".

Las repetidas ofertas de las grandes mercados en red, el acceso generalizado a internet y el auge de las tiendas de segunda mano están permitiendo comprar a bajos precios a lo largo de todo el año sin tener que esperar a las rebajas de invierno y verano.

Consumo responsable frente a las avalanchas

Todo ello hace que esas imágenes de largas colas que mostraban los telediarios ya no se vean, según el portavoz de CECU que, sin defender las restricciones a las rebajas que había antes de 2012, advierte de que la actual situación está generando "un consumismo desaforado e innecesario y a su vez muchos problemas medioambientales".

Por eso desde la confederación, aunque admiten que las rebajas pueden ser una "muy buena oportunidad para comprar cosas" que se necesitan, hacen hincapié en que hay que ejercer un consumo "responsable y crítico" frente a la cultura del "usar y tirar que genera grandes cantidades de residuos que se exportan a terceros países".

"Comprar por comprar no solo afecta a nuestro bolsillo. Es producir de forma innecesaria", según el experto, que aconseja a los que decidan sacar 'a pasear' estos días las tarjetas de crédito fijarse un presupuesto máximo, realizar una lista con lo necesitan adquirir y no recurrir a créditos rápidos para comprar aquello que no es prioritario.

La previsión del gasto medio

Un estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores (Asescon) prevé que los que vayan a comparar se gastarán una media de 164 euros, 21 euros menos que el año pasado.

Madrid (202 euros de media), Vizcaya (201) y Valencia (200) son las tres provincias donde hay una mayor previsión de gasto por parte de cada uno de los consumidores. Las que menos son Albacete (120 euros), Ceuta (123 ) y Cáceres (124 ).

Pero de antemano, según este informe, los españoles no están muy esperanzados en lo que se van a encontrar porque el 88 % mantiene que las rebajas "no van a aportar ningún descuento adicional" pues se han publicitado otros descuentes en meses anteriores.

A pesar de ello, el 80 % dice que cree que se va a gastar dinero, y eso pese a que casi la mitad desconoce todos los derechos que les asisten en este período de rebajas.

No bajan los derechos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda algunos de ellos, que hay que tener claros:

- Los productos tienen que haber estado en la oferta del establecimiento durante un mes al menos y tienen que mostrar su precio original, junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

- La garantía y el servicio postventa es igual, independientemente de que se compre el producto en rebajas o no.

- En caso de que se establezcan condiciones especiales para este periodo (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), los comercios están obligados a indicarlo de forma expresa.

- Si el producto está en perfecto estado, el comercio no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita), aunque la mayoría lo hace porque es una buena practica comercial. No tienen porqué devolver el dinero y pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale.

- El consumidor "online" está especialmente protegido: tiene catorce días naturales para devolver su compra si no le convence.

- Si se va a comprar un electrodoméstico o algún producto electrónico, es aconsejable, para constatar que la rebaja que se anuncia es tal, contar con la ayuda de una de las web o aplicaciones que han ido surgiendo como Camelcamelcamel, Keepa, Idealo, Fluctúate o Twenga, entre otros.

Cuándo comienzan las rebajas

Muchos comercios ya han puesto el cartel, como Cortefiel, en cuya web se anuncian descuentos significativos desde hace días en la marca y en otras que publicita.

El Corte Inglés ha lanzado hasta el 5 de enero una campaña de descuentos de hasta un 40 % en una selección de productos con motivo de la entrada del nuevo año, y ya será el día 7, si sigue la pauta habitual, cuando comience con sus grandes rebajas.

Así lo hará también el grupo Inditex -Zara, Massimo Dutti, Lefties y Oysho-, que las suele iniciar por internet el día 6, cuando los más pequeños caen rendidos tras jugar todos los días con los regalos que les traen los Reyes.

