José de los Camarones afronta 2024 con la ilusión de un nuevo disco

"Tenlo por cuenta", es nombre elegido para el próximo trabajo discográfico del jerezano José de los Camarones.

Tras la excelente acogida de su LP "Anclé mi alma", el jerezano José de los Camarones despide un año fantástico en el que ha paseado su cante por escenarios como los del Flamenco Eñe o el todavía reciente Alhambra Monkey Week.

Para el inminente 2024 ya prepara la publicación de un nuevo álbum, "Tenlo por Cuenta", en el que adaptará poemas de clásicos como Bécquer, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús y versos de poetas actuales como Fernando Lobo y Duende Josele. Además, ya ha confirmado su presencia en una de las citas imprescindibles con el flamenco el próximo febrero: el Festival de Jerez.

Ya podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos: 2023 ha sido un año redondo para José de los Camarones. Tras recibir los parabienes de la crítica —véase si no algunas de las reseñas recogidas al final de esta newsletter— a su último LP, el portentoso "Anclé mi alma" editado al alimón por Serie Gong Productores y Satélite K, el jerezano pudo comprobar cómo el público también reaccionaba con aplausos a su propuesta sobre las tablas.

Así, el cantaor arrasaba en su ciudad natal en la última edición del Jerez Off Festival, la cuidada programación alternativa que La Guarida del Ángel ofrece dentro del marco del Festival de Jerez, una de las citas indiscutibles en nuestro país con el flamenco. Pero también fue toda una sensación en Madrid, donde seducía con su poderío habitual al numeroso público que se acercó en marzo al Café Berlín, tal y como registraba la web De Flamenco TV. O dejaba su peculiar impronta en Málaga, en la cuidada programación de

FlamencoEñeOFF, en la que Fundación SGAE presenta los artistas más vanguardistas y heterodoxos del género, dentro de su ya exquisito menú diseñado para la última edición de Flamenco Eñe. Hasta escenarios quizás menos propensos al flamenco se rendían a sus pies: ahí está su paso por el todavía reciente Alhambra Monkey Week, en uno de los directos más emotivos del festival bajo la sombra de la imponente Torre de Don Fadrique, o por Los Conciertos de Radio 3 emitidos por La 2 de TVE.

Claro que José de los Camarones no se contenta con un año tan increíble, y ya tiene su mirada puesta en el horizonte. Ese 2024 en el que nos promete nuevas y maravillosas sensaciones. De hecho, ya se encuentra trabajando en su siguiente álbum: si en su anterior trabajo se atrevía a adaptar a poetas como Neruda o Kavafis, ahora bajo el título "Tenlo por Cuenta" nos regalará singulares adaptaciones de clásicos de nuestra poesía como Gustavo Adolfo Bécquer, San Juan de la Cruz, Angel González o Santa Teresa de Jesús. No serán los únicos poetas presentes en los créditos, ojo: también se han sumado al proyecto autores actuales como Fernando Lobo y Duende Josele, que no han dudado en aportar versos específicamente creados para tan especial ocasión.

Bajo la atenta producción de Josema Pelayo, José de los Camarones hace suyos estos poemas, dándoles vida sonora a través de palos como la colombiana, los tangos, la petenera, la taranta, la soleá, el garrotín o la seguiriya. Siempre, por supuestísimo, con esos arreglos marca de la casa, tan peculiares, donde habitan también las guitarras eléctricas y la furia rockera. De hecho, el primer tema que podremos conocer de esta nueva aventura discográfica y que da título además al álbum, "Tenlo por Cuenta", es un cante de ida y vuelta tan tradicional como la colombiana, con letra compuesta especialmente por el mencionado Fernando Lobo, y que gira sorprendentemente hacia la rumba-blues, con una base de piano al estilo más característico de Nueva Orleans. La canción verá la luz en enero... y ya se nos afilan los dientes.

Poco después de ese lanzamiento podremos reencontrarnos también en directo con José de los Camarones. Será en el Festival

de Jerez, el domingo 25 de febrero en la Bodega González Byass, donde además de su banda habitual estará acompañado de invitados como María del Tango y Alejandro Molinero. Será también, sin duda, el primero de muchos conciertos donde podremos disfrutar de un artista capaz de conjugar, como nadie, experiencia mística y vivencias personales, flamenco y rock, folclore y psicodelia.

Polifacético donde los haya, la rutilante personalidad de José de los Camarones se expande más allá de lo estrictamente musical y ha alcanzado también el séptimo arte. Así, el afamado director Gonzalo García-Pelayo no ha dudado en enrolarlo como colaborador en cuatro de sus últimas películas: "Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo", "Así se rodó Carne Quebrada", "Siete Jereles" y "Alma Quebrada", aclamada obra que ha contado con recientes proyecciones en espacios como el Museo Reina Sofía de Madrid y en citas como el Festival de Cine de Lisboa o la Seminci - Semana Internacional de Cine de Valladolid.

José de los Camarones es pues mucho más que un cantaor habituado a escapar de toda etiqueta. Nacido en el barrio de San Miguel, empleado desde niño como vendedor de marisco ambulante y convertido ahora en una estrella solicitada incluso, ahí es nada, por Gucci, firma para la que ha posado con su particularísima figura, José de los Camarones es una figura cada vez más y más monumental.

