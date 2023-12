Andalucía aumenta un 10% la ayuda para pensiones no contributivas y asistenciales

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una subida del 10 por ciento en el complemento autonómico que destina a beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, de ayudas sociales del fondo de asistencia social (FAS) y del subsidio de garantías de ingresos mínimos (SGIM) para 2024.



La medida beneficiará a más de 94.800 personas (94.853) dentro del grupo de población más vulnerable, un incremento del 10 % en las ayudas extraordinarias destinadas a perceptores de pensión no contributiva que es el más alto de los aprobados por la Junta desde que comenzaron a aprobarse estas ayudas en 2003.



Además, este incremento es muy superior al IPC (índice de precios de consumo) correspondiente al mes de octubre de 2023, cuyo porcentaje definitivo ha quedado fijado en el 3,5 %.



De esta forma, la cuantía individual del complemento para las pensiones no contributivas pasa de los 162,20 euros a 178,42 euros para 2024.



Para su abono, será un requisito ser persona perceptora de pensión de jubilación o invalidez en sus modalidades no contributivas y tener esta condición a 31 de diciembre de 2023, así como tener la vecindad administrativa en territorio andaluz.



El número de personas beneficiarias previstas para el año 2024 asciende a 93.273, siendo el 64 % mujeres.



En el caso de las personas beneficiarias del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, la cuantía individual de estas ayudas se fija en 1.725 euros para todo el próximo año frente a los 1.568 de 2023.



Asimismo, se establece como requisito ser persona perceptora de esta pensión asistencial en el momento del abono de dichas ayudas o tener reconocido el subsidio durante al menos los tres meses inmediatamente anteriores a las fechas establecidas para su pago y residir en Andalucía.



Por este concepto, el número de personas beneficiarias de esta ayuda para 2024 asciende aproximadamente a 1.580, el 86 % mujeres.

