Yihad Islámica rechaza el intercambio de prisioneros sin el cese de ataques contra Gaza

La Yihad Islámica reiteró su rechazo a cualquier intercambio de prisioneros y rehenes sin que antes se detengan de forma permanente los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y mientras las fuerzas israelíes sigan en el enclave palestino, informó esta noche la organización.



"No se habla de la cuestión del intercambio de prisioneros y detenidos a menos que se detenga la agresión contra Gaza y las fuerzas israelíes se retiren", indicó el subsecretario general de la Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, tras una reunión con el Servicio General de Inteligencia de Egipto en El Cairo.



En el encuentro, la delegación de este movimiento palestino, encabezada por el secretario general, Ziad Najalah, evaluó diferentes posiciones y discutió la propuesta de Egipto, si bien no trascendió su consideración sobre ella.



Egipto, país mediador en el conflicto entre Israel y Hamás, planteó ayer al grupo islamista un plan con tres ejes que incluye un alto el fuego de "dos o tres semanas" a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes, formar un gobierno tecnocrático en la Franja y alcanzar un cese total de la guerra, un acuerdo integral de intercambio de prisioneros y rehenes entre ambas partes y la retirada de Israel de Gaza.



Asimismo, Al Hindi insistió en que "el futuro de Gaza no puede separarse del futuro de Cisjordania" y afirmó que "la resistencia posee capacidades que le permiten continuar luchando durante un largo período, más largo de lo que todos esperan".



Además, señaló que "los líderes israelíes están promoviendo declaraciones populistas con el objetivo de reunir a la extrema derecha a su alrededor", si bien "esas declaraciones no tendrán éxito y serán en vano".



Según fuentes diplomáticas palestinas, la delegación de Hamás discutirá en Catar, donde se encuentra su oficina política, los detalles de esta propuesta que Egipto presentó también a Yihad Islámica y cuya valoración no ha trascendido hasta el momento.



La Yihad Islámica es una organización radical palestina considerada terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, que opera en Gaza, Cisjordania y los campamentos de refugiados palestinos en Líbano.



A diferencia de otras facciones palestinas, la Yihad Islámica se niega a participar en procesos políticos de paz e insiste en que la victoria militar sobre Israel es el único medio viable para lograr su objetivo final: el establecimiento de un Estado que se extienda a lo largo de Israel, Cisjordania y Gaza.

