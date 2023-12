El ministro de Interior británico pide disculpas por una "broma" sobre sedar a su esposa

El ministro de interior británico, James Cleverly, pidió perdón después de hacer "una broma" sobre que "la esposa ideal es aquella que está levemente sedada y no puede darse cuenta de que hay mejores hombres ahí fuera".



Cleverly realizó este comentario durante una recepción con periodistas el pasado 18 de diciembre. Las conversaciones en estos eventos son consideradas "off the record", pero el 'Sunday Mirror', que desveló la información, aseguró que ha roto el pacto debido a la gravedad de la frase y al cargo de Cleverly.



Según el citado medio, Cleverly hizo un comentario sobre "echar una droga" en la bebida de su esposa y se refirió al Flunitrazepam o Rohypnol, que puede ser utilizado en bebidas para abusar de personas.



Un portavoz del ministerio de interior aseguró que "en una conversación privada, James, el secretario de Interior, echar droga en una bebida era claramente un comentario irónico por el que pide disculpas".



Diferentes miembros del partidos laborista han criticado la actitud de Cleverly y la ministra para Violencia Doméstica y Salvaguardia, Alex David-Jones, afirmó que decir que es "una broma" es la "excusa más antigua" y que nadie se la cree.



"Si el ministro de interior se toma en serio acabar con estos delitos y con la violencia contra la mujer, hace falta un cambio cultural completo. Las bromas tienen que acabar y eso tiene que empezar desde arriba", dijo.

