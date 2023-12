La Marina británica alerta de dos nuevos "incidentes" frente a las costas del Yemen

La Marina británica alertó este sábado de dos nuevos "incidentes" cerca del estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, que se suman a numerosas acciones reivindicadas anteriormente por los rebeldes hutíes del Yemen.



La Marina británica "recibió un informe de un incidente en las proximidades de Bab al Mandeb, a 45 millas al suroeste del puerto de Salef, en el Yemen", indicó en una alerta en la que pidió precaución a los buques que naveguen por esa vía marítima, una de las más importantes del mundo.



Según el breve informe, las autoridades están investigando el incidente que tuvo lugar a las 16.30 GMT y del que no han trascendido más detalles.



Media hora más tarde, recibió otro reporte acerca de un segundo "incidente" en la zona, a unas 50 millas al oeste del puerto yemení de Al Hodeida, también bajo investigación, y del que tampoco ofreció más detalles.



Al margen de estos dos sucesos en el mar Rojo, la Marina británica alertó esta mañana de "un ataque procedente de un avión no tripulado contra un buque, que causó una explosión y un incendio que fue extinguido y no causó daños personales, a 200 millas al suroeste de la localidad india de Veraval".



Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado estas acciones.



Los hutíes han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel en estos dos últimos meses y medio y también contra buques con la bandera del Estado judío o propiedad de empresas israelíes en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, que provocaron que las grandes navieras suspendieran sus operaciones en esa vía marítima.



Estados Unidos anunció el pasado martes la creación de una coalición internacional para proteger el transporte marítimo comercial en el mar Rojo de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

